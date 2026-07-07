"28 minutes" mardi 7 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 7 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mardi 7 juillet 2026 :



Emmanuel Macron a-t-il raison de parier sur la Syrie d'al-Charaa ?

Premier dirigeant occidental à se rendre en visite officielle à Damas depuis la chute de Bachar al-Assad, Emmanuel Macron a affiché son soutien aux nouvelles autorités syriennes, incarnées par Ahmad al-Charaa, président par intérim. Le président français prône la reconstruction afin de réinstaller la France sur l’échiquier régional. Un pari de taille dans une Syrie toujours instable, où l'organisation État islamique y garde des cellules dormantes. Un double attentat près de l’hôtel où séjourne Emmanuel Macron, ce 7 juillet, a fait 18 blessés et rappelle la fragilité de la transition. La France peut-elle peser face aux États-Unis et aux acteurs régionaux dans cette haute zone de conflits ?

Marine Le Pen : la justice, arme ou boulet pour le RN ?

La cour d'appel de Paris a rendu sa décision concernant Marine Le Pen : condamnée à 15 mois d'inéligibilité ferme, l'ancienne présidente du Rassemblement National pourrait donc se porter candidate à la présidentielle de 2027. Ce procès incarne-t-il une sanction légitime ou une faute démocratique ?

Marjorie Adelson s’intéresse au florissant business que représentent les équipements de sécurité en France et Théophile Cossa revient sur l’échange entre Donald Trump et Gianni Infantino, président de la Fifa, dans le bureau ovale en plein Mondial de football.