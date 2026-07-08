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"Enquête d'action" : De Saint-Tropez à l'arrière-pays varois, les gendarmes ne font pas de cinéma ! sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 juillet 2026 248
"Enquête d'action" : De Saint-Tropez à l'arrière-pays varois, les gendarmes ne font pas de cinéma ! sur W9

Vendredi 10 juillet 2026 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « De Saint-Tropez à l'arrière-pays varois, les gendarmes ne font pas de cinéma ! ».

Argent qui coule à flots, voitures de sport et montres hors de prix : à Saint-Tropez, là où la richesse s'affiche, les délinquants ne sont jamais loin. Et quand des dizaines de milliers de vacanciers fortunés envahissent la perle de la Côte d'Azur, les gendarmes sont sur les dents ! Ici, on est loin des pitreries de Louis de Funès.

Dans les ruelles du vieux quartier, Jérémy et ses collègues du peloton d'intervention, le PSIG, sont à l'affût de consommateurs de cocaïne d'un genre particulier : fortunés, ils sont prêts à payer leur gramme jusqu'à 100 euros. Persuadée d'être au-dessus des lois, cette clientèle ne se laisse pas faire : face aux gendarmes, le ton monte vite.

Sur le port, les montres de luxe sont une cible privilégiée. En civil, Tony, chef de la Brigade de recherche, et son équipier Stéphane filent des malfaiteurs rodés à un mode opératoire imparable. Pour distraire leur victime, ils provoquent une bousculade et « arrachent » leur précieux butin. Tout se joue en quelques secondes. Ce soir-là, dissimulés dans la foule, les deux enquêteurs ne quittent pas les passants des yeux, prêts à fondre sur le moindre geste suspect.

De la mer aux collines, la chasse est ouverte ! Car Saint-Tropez n'est pas le seul atout du Var, première destination touristique de France en dehors de la région parisienne. L'arrière-pays aussi fait le plein. À Brignoles, le commandant Alexandre, à la tête du PSIG, prépare une opération d'envergure. Il vise un escroc recherché dans tout le pays, soupçonné d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros en dérobant des cartes bancaires. En vacances dans la région, l'homme se croyait à l'abri le temps des vacances. Il ignore que les gendarmes l'attendent déjà au tournant.

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