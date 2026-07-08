"M comme Maison" à Martillac et Bordeaux vendredi 10 juillet 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 10 juillet 2026 à 20:55, T18 vous proposera de revoir deux numéros de "M comme maison" avec Stéphane Thebaut. Voici le sommaire des deux numéros rediffusés cette semaine.

Une émission animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en general qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:55 Martillac

Rencontre avec Alice Tourbier, fondatrice des Sources de Caudalie, qui a confié la transformation de son hôtel aux architectes d'intérieur Delphine Sauvaget et Giovanna de Boresdon.

Dans le même esprit, Florent Igonin, artisan visionnaire, a fondé en 2017 Douelle Life en Gironde, transformant les douelles de barriques bordelaises en mobilier design et durable.

À Bordeaux, Yvonne LifeStore incarne ce mariage entre esthétique et responsabilité, tandis que les broc's bordelaises séduisent les amateurs de rareté et d'authenticité.

21:50 Bordeaux

Gildas Quellien, artisan de l'hospitalité et esthète du détail, est le fondateur de Casa Blanca, une maison d'hôtes de charme nichée dans une demeure du XIXe siècle au cœur du quartier des Chartrons à Bordeaux. Passionné par le design, les matériaux nobles et l'accueil sur mesure, il a entièrement rénové cette bâtisse en y insufflant une âme singulière : entre mobilier chiné, lignes contemporaines et atmosphère chaleureuse.

Rencontre avec Charles-Henri Guillebeau. Cela fait quelques années que ce ferronnier d'art a repris l'Atelier Emeraude à Bordeaux. Une passion que lui a transmis son père dès son plus jeune âge.

William Guillon est un créateur radical, dont l'univers sculptural mêle lumière, matière et mystère. Designer français, il s'est imposé comme une figure singulière du design contemporain, en explorant les frontières entre art et fonctionnalité. Ses pièces - luminaires, miroirs, objets et mobilier - sont façonnées à la main en bronze, bois brûlé ou matériaux nobles, et souvent éditées en séries limitées.

L'Atelier Bernard Fournier, maître verrier à Villenave-d'Ornon, est un haut lieu de création et de restauration du vitrail en Nouvelle-Aquitaine. Fondé en 1986, cet atelier perpétue l'excellence des savoir-faire verriers bordelais des XIXe et XXe siècles, tout en intégrant les techniques contemporaines les plus pointues.