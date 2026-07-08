"28 minutes" mercredi 8 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 8 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce mercredi 8 juillet 2026 :



L'enquête choc qui brise l'omerta des cuisines françaises

Après quatre ans d’enquête, la journaliste Nora Bouazzouni publie “Violences en cuisine. Une omerta à la française. L’enquête choc au cœur des restaurants français”. L’ouvrage concentre des centaines de témoignages sur les violences, les humiliations et les conditions de travail au sein des cuisines françaises. Elle explique comment le prestige de la gastronomie contribue à entretenir le silence autour de ces pratiques et s’interroge sur les raisons de l’absence d’un véritable ”MeToo” de la restauration.

Canicule : une loi d’urgence climatique peut-elle garantir notre "survie collective" ?

La France connaît un troisième épisode de chaleur, en l’espace de quelques semaines. Dans une tribune publiée lundi 6 juillet dans “Le Monde”, une centaine de scientifiques, climatologues, juristes et économistes appellent à l'adoption d'une loi d'urgence climatique. Ils proposent notamment de poursuivre les grands patrons d’entreprises qui ont encore recours aux énergies fossiles, et de créer un crime de “globocide” leur étant destiné. Ils proposent aussi la création d'un “fonds vert” de 20 milliards d'euros destiné aux territoires. Un appel lancé alors que TotalEnergies a annoncé investir dans un nouveau projet fossile aux Émirats arabes unis le 24 juin : le jour le plus chaud enregistré en France.

Marjorie Adelson revient sur l'annonce du premier rôle de Tilly Norwood, une actrice créée par intelligence artificielle, dans le film “Misaligned”.

Théophile Cossa explique le fonctionnement du bracelet électronique, le dispositif auquel sera soumise Marine Le Pen pendant un an.