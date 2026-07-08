"Bonjour ! Avec vous" jeudi 9 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Jeudi 9 juillet 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire jeudi 9 juillet 2026 :

Spéciale canicule

Le thermomètre s'affole et les épisodes de chaleur extrême s'installent. Mais au-delà de l'inconfort, la canicule met aussi notre santé… et nos appareils du quotidien à rude épreuve.

Quels médicaments nécessitent une vigilance particulière lorsque les températures grimpent ? Faut-il adapter certains traitements ?

Et pourquoi votre réfrigérateur ou votre smartphone semblent-ils perdre en efficacité sous l'effet de la chaleur ?

Un pharmacien et un spécialiste en technologie seront en plateau pour répondre à toutes vos questions.

Pour participer à l'émission :

Bonjour avec vous lance son répondeur !

Pour réagir aux sujets de débat, envoyer vos messages ou poser vos questions, il suffit d’appeler le 01 82 52 10 11.