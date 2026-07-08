"Bonjour ! Avec vous" jeudi 9 juillet 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire jeudi 9 juillet 2026 :
Spéciale canicule
Le thermomètre s'affole et les épisodes de chaleur extrême s'installent. Mais au-delà de l'inconfort, la canicule met aussi notre santé… et nos appareils du quotidien à rude épreuve.
Quels médicaments nécessitent une vigilance particulière lorsque les températures grimpent ? Faut-il adapter certains traitements ?
Et pourquoi votre réfrigérateur ou votre smartphone semblent-ils perdre en efficacité sous l'effet de la chaleur ?
Un pharmacien et un spécialiste en technologie seront en plateau pour répondre à toutes vos questions.
Pour participer à l'émission :
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