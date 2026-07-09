"28 minutes" jeudi 9 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 9 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce jeudi 9 juillet 2026 :



Tous les empires ne mènent pas à Rome

À l'heure où Vladimir Poutine et Xi Jinping invoquent l'héritage des grands empires pour justifier leurs ambitions géopolitiques, l'historienne Marie Favereau invite à revoir notre définition même de l'empire. Dans “Les empires anciens” (éditions Perrin), elle retrace vingt-cinq expériences impériales et éclaire la manière dont ces États ont organisé la coexistence de peuples, de langues et de religions, des empires mongol, inca ou encore abbasside, aux premières formations politiques de Mésopotamie.

Volodymyr Zelensky est-il le grand gagnant du sommet de l'Otan ?

Alors que la Russie poursuit ses frappes contre l'Ukraine, au sommet de l'Otan qui s’est tenu à Ankara les 7 et 8 juillet, les membres de l'Alliance ont réaffirmé "leur engagement indéfectible" à la défense collective de Kiev, promettant 70 milliards d’euros d’aide pour 2026 et 2027. Donald Trump a annoncé son intention d'autoriser l'Ukraine à fabriquer, sous licence, des missiles Patriot conçus par l'entreprise américaine Raytheon, utilisés par l’armée américaine et par plusieurs membres de l’Alliance. Malgré les multiples soutiens, l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan demeure absente de la déclaration finale.

Pour rassurer les voyageurs, un label anti-punaises de lit destiné aux hébergements touristiques vient d'être créé. Marjorie Adelson revient sur cette initiative.

À quelques heures du match France-Maroc, la désignation de cinq arbitres argentins fait polémique. Théophile Cossa explique comment sont désignés les arbitres des grands matchs.