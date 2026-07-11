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"13h15 le samedi" avec Bastien Campistron, gardien d'un monde sauvage sur l'île Raymond ce 11 juillet 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 271
"13h15 le samedi" avec Bastien Campistron, gardien d'un monde sauvage sur l'île Raymond ce 11 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 11 juillet 2026 sur France 2, la rediffusion de la rencontre avec Bastien Campistron, gardien d'un monde sauvage en Gironde.

Sur l'île de Raymond, en Gironde, Bastien Campistron assiste à la renaissance d'une nature sauvage. Sur cette terre longtemps cultivée, le photographe animalier témoigne de la présence d'une faune remarquable depuis son retour à l'état naturel.

"13h15 le samedi" est allé à la rencontre d'un passionné du monde sauvage et de la photographie. Le royaume de Bastien Campistron est en Gironde et s’appelle l’île de Raymond, où d’anciennes cultures de maïs ont été rendues à la nature.

Bastien a vu la biodiversité refleurir et les animaux peu à peu revenir dans ce qui était devenu un désert écologique. Depuis des années, il recense et photographie la faune sauvage qui traverse la réserve. Parmi les animaux, une espèce qui prolifère et fait des dégâts aux alentours : le sanglier.

Un reportage signé Florence Helleux, Félix Albert et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar / Kartagen.

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 11:23
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