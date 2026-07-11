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"Au bout de l'enquête" samedi 11 juillet sur France 2, l'affaire Valentin Marcone

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 273
"Au bout de l'enquête" samedi 11 juillet sur France 2, l'affaire Valentin Marcone

Samedi 11 juillet 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir le numéro du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Valentin Marcone.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Valentin Marcone, la traque

Les Plantiers, petit village tranquille au cœur des Cévennes. Ce 11 mai 2021, en arrivant au travail, un homme tue son patron et l’un de ses collègues. Puis, lourdement armé, il prend la fuite dans la forêt, prêt à en découdre avec quiconque le retrouverait.

Sa traque va mobiliser des centaines de gendarmes et installer une psychose dans toute la région.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 11:47
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