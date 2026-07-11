Sommaire de "50' Inside" samedi 11 juillet 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

À partir de cette semaine, "50’ Inside" passe à l’heure d’été et plonge au cœur de ses séquences les plus fortes.



Tout au long de la saison estivale, l’émission invite les téléspectateurs à (re)découvrir les moments forts qui ont rythmé l’actualité people et culturelle à travers interviews, reportages immersifs et enquêtes inédites.

L’occasion de revivre des portraits marquants, comme ceux de Dorothée ou de Laure Manaudou, et de s’évader vers des destinations de rêve, de Minorque à la Grèce, sans oublier des escapades paradisiaques en France.

Au sommaire cette semaine :

Pole Danse • Le phénomène inattendu

Le portrait • Christophe Maé

Les Bronzés • Les secrets de la comédie culte

Dîner extraordinaire • Comment orchestrer le pique-nique de l'été ?

Baléares • Qui sont ces Français qui vont faire vibrer les Baléares tout l'été ?