Sommaire de "50' Inside" samedi 11 juillet 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

À partir de cette semaine, "50’ Inside" passe à l’heure d’été et plonge au cœur de ses séquences les plus fortes.
Tout au long de la saison estivale, l’émission invite les téléspectateurs à (re)découvrir les moments forts qui ont rythmé l’actualité people et culturelle à travers interviews, reportages immersifs et enquêtes inédites.
L’occasion de revivre des portraits marquants, comme ceux de Dorothée ou de Laure Manaudou, et de s’évader vers des destinations de rêve, de Minorque à la Grèce, sans oublier des escapades paradisiaques en France.
Au sommaire cette semaine :
Pole Danse • Le phénomène inattendu
Le portrait • Christophe Maé
Les Bronzés • Les secrets de la comédie culte
Dîner extraordinaire • Comment orchestrer le pique-nique de l'été ?
Baléares • Qui sont ces Français qui vont faire vibrer les Baléares tout l'été ?