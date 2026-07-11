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"28 minutes" samedi 11 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 287
"28 minutes" samedi 11 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 11 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi 11 juillet 2026, Arte vous propose de revoir une sélection des meilleurs moments de "28 minutes" :

  • Jusqu’où doit aller la "cancel culture" ?
  • Sonia Dahmani, l’avocate qui combat les dérives autoritaires du régime tunisien.
  • Ferrari et la voiture électrique.
  • Les restitutions d’œuvres d’art par l’Occident.
  • Une femme laïque mexicaine au Vatican.

L'invité, Clément Cogitore, metteur en scène et artiste, présente l’exposition "Ferdinandea : l’île éphémère", au Mucem à Marseille.

Enfin, retrouvez "À méditer" de Natacha Triou et "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 14:58
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