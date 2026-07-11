"28 minutes" samedi 11 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 11 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi 11 juillet 2026, Arte vous propose de revoir une sélection des meilleurs moments de "28 minutes" :

Jusqu’où doit aller la "cancel culture" ?

Sonia Dahmani , l’avocate qui combat les dérives autoritaires du régime tunisien.

Ferrari et la voiture électrique.

Les restitutions d’œuvres d’art par l’Occident.

Une femme laïque mexicaine au Vatican.

L'invité, Clément Cogitore, metteur en scène et artiste, présente l’exposition "Ferdinandea : l’île éphémère", au Mucem à Marseille.

Enfin, retrouvez "À méditer" de Natacha Triou et "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.