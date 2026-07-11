"28 minutes" samedi 11 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.
Ce samedi 11 juillet 2026, Arte vous propose de revoir une sélection des meilleurs moments de "28 minutes" :
- Jusqu’où doit aller la "cancel culture" ?
- Sonia Dahmani, l’avocate qui combat les dérives autoritaires du régime tunisien.
- Ferrari et la voiture électrique.
- Les restitutions d’œuvres d’art par l’Occident.
- Une femme laïque mexicaine au Vatican.
L'invité, Clément Cogitore, metteur en scène et artiste, présente l’exposition "Ferdinandea : l’île éphémère", au Mucem à Marseille.
Enfin, retrouvez "À méditer" de Natacha Triou et "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.