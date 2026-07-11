"C à vous" samedi 11 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 11 juillet 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

Marine Le Pen candidate, sommet de l'Otan...

Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur, ancien ministre de l’Économie (2005-2007).

Affaire Jubillar : après les aveux, la justice peut rouvrir les investigations

Me Mourad Battikh, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubillar.

Ronan Folgoa, journaliste police-justice au Parisien.

20:00 C à vous, la suite

Les invités de la seconde partie : Fianso, David Foenkinos, Blandine Lehout et Les Neg Marrons.

Ce sera la dernière de la saison, C à vous reviendra le 30 août 2026 sur France 5.