"C à vous" samedi 11 juillet 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
19:00 C à vous
Marine Le Pen candidate, sommet de l'Otan...
Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur, ancien ministre de l’Économie (2005-2007).
Affaire Jubillar : après les aveux, la justice peut rouvrir les investigations
Me Mourad Battikh, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubillar.
Ronan Folgoa, journaliste police-justice au Parisien.
20:00 C à vous, la suite
Les invités de la seconde partie : Fianso, David Foenkinos, Blandine Lehout et Les Neg Marrons.
Ce sera la dernière de la saison, C à vous reviendra le 30 août 2026 sur France 5.