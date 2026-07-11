recherche
Magazines

"Les vacances préférées des Français" dans le plus grand parc aquatique d'Europe, lundi 13 juillet 2026 sur Gulli

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 226
"Les vacances préférées des Français" dans le plus grand parc aquatique d'Europe, lundi 13 juillet 2026 sur Gulli

Lundi 13 juillet 2026 à 21:05 sur Gulli, le magazine “Les vacances préférées des Français” vous invite à découvrir des vacances en familles dans le plus grand parc aquatique d'Europe.

Situé entre le parc Disneyland et Paris, un gigantesque village de loisirs de 500 hectares a vu le jour il y a peu. Un paradis pour les familles qui y séjournent : 120 hectares d'espaces verts, des dizaines d'activités, une ferme, des aires de jeux, un parcours d'accrobranche, et au bord du lac, un immense complexe aquatique avec piscine à vagues et une dizaine de toboggans à sensation. Le tout dans une eau chauffée à 30 degrés toute l'année.

Dans ce village de vacances XXL, les équipes du magazine ont partagé les vacances de 2 familles.

Les Gerda, des Bretons fans de nature qui vont passer une semaine dans un cottage en lisière de forêt avec un budget limité. Leur objectif : réussir à se faire plaisir sans vider leur portefeuille.

La famille Roudier, deux frère et sœur et leurs quatre enfants partent en vacances tous ensemble pour la 1re fois. Ils ont bien l'intention de profiter au maximum de toutes les infrastructures.

Nous suivrons également les journées plus que remplies de Nicolas, responsable de la sécurité des 11 000 m² de piscines. Et vous découvrirez que le directeur de ce village de vacances pas comme les autres n'hésite pas à jouer les « patron incognito » pour s'assurer que ses clients passent le meilleur des séjours.

Dernière modification le samedi, 11 juillet 2026 15:33
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

11 juillet 2026 - 16:08

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

11 juillet 2026 - 16:08

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vi…

11 juillet 2026 - 16:08 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...