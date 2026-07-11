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"L'été de 20h30" rencontre de vieux briscards du foot à Saint-Etienne ce 11 juillet 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 juillet 2026 264
"L'été de 20h30" rencontre de vieux briscards du foot à Saint-Etienne ce 11 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30" ce 11 juillet 2026 sur France 2, le "foot en marchant" (ou walking football), une variante du football traditionnel totalement adaptée aux personnes de plus de 50 ans.

Alors que se déroule la Coupe du monde de foot (jusqu'au 19 juillet), connaissez-vous le grand tournoi senior du "foot en marchant" ? Il s'agit d'une version adaptée du football, ouverte à toutes et à tous, et particulièrement pensée pour les plus de 50 ans.

Les règles sont simples : interdiction de courir, aucun contact entre les joueurs, le ballon ne doit pas dépasser 1,80 mètre de hauteur. Ces trois règles changent tout : on privilégie la réflexion, l’anticipation et la précision plutôt que la vitesse ou la puissance. Bref, un sport qui permet de maintenir une activité physique régulière, de stimuler le côté cognitif mais aussi de créer du lien.

"20h30 le samedi" part à la découverte de ce sport méconnu aux côtés de Marc, Gilles, Pascal et leurs camarades de l’équipe de Saint-Etienne. Ils portent fièrement leurs 60, 70 ans et même 80 ans sur le gazon.

Et si les gestes sont plus mesurés, les muscles plus fragiles, le jeu rallume tout : l’enfance, les amis, la passion… Et cette conviction qu’un terrain de foot peut rassembler et sublimer le bel âge.

Un défi proposé par Laura Damase, Benjamine Jeunehomme et Thomas Courcelle / Kraken Films.

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