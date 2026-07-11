"66 Minutes" dimanche 12 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 17:30, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:30 66 Minutes Grand Format

Eze, paradis perché

Accroché à flanc de falaise entre Nice et Monaco, Èze (Alpes-Maritimes) est l'un des plus beaux villages de la Côte d'Azur. Ses ruelles pavées, ses maisons en pierre et ses panoramas spectaculaires sur la Méditerranée en font une destination d'exception. Véritable refuge de charme, le village séduit une clientèle internationale en quête de calme, d'élégance et d'authenticité. Derrière ses remparts, boutiques d'artisans, galeries d'art et adresses gastronomiques cultivent un art de vivre raffiné.

Èze abrite également des hôtels de prestige, installés dans d'anciennes demeures ou nichés au cœur d'écrins de verdure, le luxe se conjugue avec discrétion. Spas, terrasses panoramiques et tables étoilées participent à la renommée du village. Son célèbre jardin exotique, suspendu au-dessus de la mer, offre un décor unique entre ciel et Méditerranée. Entre patrimoine médiéval et hôtellerie haut de gamme, Èze incarne le visage le plus exclusif de la Provence et de la Riviera. Un lieu hors du temps, où chaque détour invite à la contemplation et à l'évasion.

18:35 66 Minutes Grand Format

Grèce : la folie all inclusive

Immersion, en Grèce, au cœur d’un hôtel « all inclusive ». Ici, les formules « tout compris » n’en finissent plus de séduire. Et particulièrement les touristes français. Ces formules, développées par le Club Med depuis les années 1950, sont en plein essor depuis la fin de la crise sanitaire. Vous découvrirez les coulisses d’un hôtel grec qui vous promet des vacances de rêve à prix cassés. Une semaine pour deux personnes, vol inclus, coûte un peu moins de 1 500 euros. Plus question ensuite de sortir sa carte bancaire. Repas, boissons, sport et activités, tout est inclus. Avantages : tout est organisé et le budget est maîtrisé.

Évidemment, en coulisses, les équipes s’affairent pour former les saisonniers, assurer l’animation et la préparation de plus d’un millier de repas par service. Parmi ces saisonniers, plusieurs Français. Aucun imprévu ne doit compromettre le séjour des clients. Des clients d’autant plus exigeants qu’ils ont payé une bonne fois pour toute.

Plongée en Grèce, visitée par deux millions de Français en 2025, et immersion dans le monde sans limites du « all inclusive ».