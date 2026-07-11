"Sept à Huit" dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 12 juillet 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Des parcs et des spectacles pour vibrer tout l'été...

Des cascades en famille aux grands splashs rafraîchissants, sans oublier l'ambiance du Far West et les spectacles époustouflants, les parcs de loisirs promettent un été riche en sensations, en rires et en aventures pour petits et grands.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

La Reine de Tahiti

Élue sous les projecteurs, elle est devenue en quelques heures l'un des visages les plus commentés de France. Adulée par les uns, critiquée par les autres, la nouvelle Miss Tahiti suscite autant d'enthousiasme que de débats.

Cédric Jubilar, le coup de tonnerre de ses aveux

Trois ans de mystère, de silences et de rebondissements. Une disparition qui a bouleversé la France et une enquête jalonnée d'hypothèses, de révélations et de zones d'ombre. Mais aujourd'hui, un véritable coup de tonnerre vient ébranler ce dossier : Cédric Jubilar aurait fait des aveux. Sont-ils de nature à résoudre définitivement l'affaire ou ouvrent-ils de nouvelles interrogations ? Retour sur une affaire hors norme qui pourrait connaître un tournant décisif.

19:30 Le portrait de la semaine

Bixente Lizarazu

En pleine Coupe du Monde, Hélène Mannarino est allée au Pays-Basque pour le portrait du sportif et ancien grand footballeur Bixente Lizarazu.