"90' Enquêtes" : Naturistes, ils osent tout pour réussir leurs vacances sur TMC mardi 14 juillet 2026

La France est le champion du monde du naturisme avec 2 millions d'adeptes français et plus de 3 millions de touristes étrangers chaque été.
Un ancien chef de chantier et sa femme, responsable informatique, ont tout quitté pour reprendre un camping naturiste.
Une trentenaire, longtemps complexée par sa silhouette, va passer ses deux mois d'été entièrement nue avec son compagnon, recrutés comme saisonniers dans un camping en Provence.
En région parisienne, des "randonnue" sont organisées, des balades en groupe sans vêtements, mais certains riverains y sont hostiles.