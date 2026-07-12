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"90' Enquêtes" : Naturistes, ils osent tout pour réussir leurs vacances sur TMC mardi 14 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 247
"90' Enquêtes" : Naturistes, ils osent tout pour réussir leurs vacances sur TMC mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 à 21:25, TMC rediffusera un numéro du magazine "90' Enquêtes" qui explore comment le naturisme est devenu un art de vivre, un outil de bien-être corporel, mais aussi un véritable marché touristique, tout en se confrontant parfois au regard et aux réticences de la société.

La France est le champion du monde du naturisme avec 2 millions d'adeptes français et plus de 3 millions de touristes étrangers chaque été.

Un ancien chef de chantier et sa femme, responsable informatique, ont tout quitté pour reprendre un camping naturiste.

Une trentenaire, longtemps complexée par sa silhouette, va passer ses deux mois d'été entièrement nue avec son compagnon, recrutés comme saisonniers dans un camping en Provence.

En région parisienne, des "randonnue" sont organisées, des balades en groupe sans vêtements, mais certains riverains y sont hostiles.

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