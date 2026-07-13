recherche
Magazines

"Secrets d'histoire" : Stéphane Bern raconte le destin de Spartacus mercredi 15 juillet 2026 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 juillet 2026 226
"Secrets d'histoire" : Stéphane Bern raconte le destin de Spartacus mercredi 15 juillet 2026 sur France 3

Mercredi 15 juillet 2026 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de découvrir le destin de Spartacus, le plus célèbre des gladiateurs, dans un inédit du magazine "Secrets d'histoire".

Il incarne la rébellion, le courage et la volonté d’être un homme libre, bien plus qu’un simple instrument de divertissement sanguinaire. Il est un véritable mythe qui a su traverser plus de 2000 ans d’histoire pour arriver jusqu’à nous.

Mais qui est Spartacus ? Est-il vraiment ce gladiateur dont le regard féroce éclaire un visage marqué par les combats du passé ? Comment a-t-il réussi à soulever une armée d’esclaves pour marcher sur Rome, faire trembler l’armée la plus puissante du monde et provoquer l’une des plus importantes guerres civiles de l’histoire ?

Stéphane Bern vous propose de revivre minute par minute cette nuit légendaire où Spartacus se révolte pour changer ce destin qu’on lui impose.

Vous allez découvrir comment lui et sa femme ont survécu aux conditions difficiles réservées aux esclaves de la terrible République romaine.

Vous allez pénétrer dans l’univers fermé des gladiateurs et comprendre cette société secrète à travers les vestiges des villas et des palais italiens de l’époque.

Sans oublier de partir en Bulgarie, là où tout a commencé, où les anciens tombeaux des rois thraces témoignent de la richesse de tout un pays en proie à la colonisation romaine.

Les intervenants :

Virginie Girod, docteure en histoire

Éric Teyssier, historien

Catherine Salles, historienne

Philippe Séguy, écrivain

Gérard Coulon, archéologue

Christian-Georges Schwentzel, historien

Pauline Ducret, historienne

Clara Spallino, architecte

Emmanuelle Héran, conservatrice Jardins du Louvre

Vincent Bazin, membre de l'Association Lorica Romana.

Dernière modification le lundi, 13 juillet 2026 11:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; : Accidents, incendies, alertes sous le soleil du Languedoc sur W9 mercredi 15 juillet 2026

"Enquête d'action" : Accidents, incendies, alertes sous le soleil du Languedoc sur W9 mercredi 15 juillet 2026

13 juillet 2026 - 12:32

Sur le même thème...

&quot;Enquête d'action&quot; : Accidents, incendies, alertes sous le soleil du Languedoc sur W9 mercredi 15 juillet 2026

"Enquête d'action" : Accidents, incendies, alertes sous le soleil du Languedoc sur W9 mercredi 15 juillet 2026

13 juillet 2026 - 12:32

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

11 juillet 2026 - 19:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...