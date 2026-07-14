"C dans l'air" mardi 14 juillet 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 14 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 14 juillet 2026, Caroline Roux reçoit Emma Haziza, hydrologue, docteure de l'École des Mines de Paris, spécialisée dans l’adaptation de notre société au changement climatique.

L’incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau est toujours actif, alors que plus de 2 000 hectares ont déjà brûlé et que 850 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d’éteindre le sinistre. Des Canadairs ont pour la première fois été engagés en Ile-de-France. Sur l'ensemble du territoire, ce sont 98 départements qui sont concernés par la sècheresse ; tout le pays est donc désormais touché par les risques d'incendie.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Guillaume Lagane, spécialiste des questions de Défense, enseignant à Sciences Po.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales

Soazig Quemener, rédactrice en chef à La Tribune Dimanche.

Nathalie Mauret, reporter politique pour le goupe de presse régionale Ebra.

Le thème de l'émission :

14-Juillet : Macron montre les muscles

Un défilé XXL et un message au reste du monde. Pour le dixième et dernier défilé du 14-Juillet de sa présidence, Emmanuel Macron a vu les choses en grand. Quelque 6 700 soldats, 98 avions, et 31 hélicoptères ont défilé sur et au-dessus des Champs-Élysées, à Paris, un record. Dans les tribunes, le président français avait convié une trentaine de chefs d'État, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine en guerre. Devant eux, près de 500 soldats des pays membres de la Coalition des volontaires ont également défilé dans un message d'unité européenne adressé à Vladimir Poutine. « Nous nous battons tous ensemble, et nous nous tenons au côté du peuple ukrainien », avait lancé le président français, Emmanuel Macron, hier. En neuf ans de mandats, marqués par la guerre en Ukraine, le chef de l'État a fait doubler le budget de la défense, passé de 32 milliards d'euros en 2017, à 64 d'ici 2027. La France veut se donner les moyens d'affirmer sa puissance mais aussi de soutenir efficacement l'Ukraine, en témoigne l'annonce, hier, de 16 nouveaux Rafales livrés à l'Ukraine.

Fin juin, dans une interview à France culture, la candidate du RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen réaffirmait son soutien « sans aucune ambiguïté » à l'Ukraine. Mais la position du parti nationaliste à l'égard de Kiev n'a pas toujours été si claire. Si le parti avait bien condamné l'agression russe en 2022, sa position était pro-russe lors de l'annexion de la Crimée en 2014 et du referendum d'autodétermination du territoire. « La Crimée est russe depuis de très nombreuses années », tweetait à l'époque Marine Le Pen. Officiellement, depuis 2022, le RN a tourné le dos à la Russie, réaffirmant régulièrement son soutien à l'Ukraine. Le président du RN Jordan Bardella estime même que la Russie constitue une « menace multidimensionnelle pour la France ». Mais l'époque n'est pas si lointaine où le RN empruntait 9 millions d'euros à une banque russe pour financer ses campagnes régionales et départementales 2015. Plusieurs membres du RN continuent d'ailleurs d'afficher leur russophilie, à l'image de l'eurodéputé Thierry Mariani qui considère que l'aide économique à l'Ukraine est un naufrage économique « qui nourrit la grande corruption ».

En parallèle du défilé du 14-Juillet, c'est la canicule et les feux de forêt qui préoccupent le gouvernement. Près de 25 000 hectares ont déjà brûlé en France depuis le début de la saison, dont 2 000 dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), qui subit actuellement un incendie d'ampleur. Alors que la France a connu le 24 juin sa journée la plus chaude jamais enregistrée, le débat s'est invité à l'Assemblée nationale. Il y a deux semaines, Cyrielle Chatelain, la présidente des écologistes à l'Assemblée nationale a dénoncé l'inaction du président contre le réchauffement climatique : « Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique », a déclaré la députée de l'Isère. « Les morts, vous les avez sur la conscience, la politique que vous menez est une politique inégalitaire ! ». En deux ans, les crédits accordés au Fond vert, qui permet de soutenir les collectivités territoriales dans leurs investissements au service de la transition écologique, ont été divisés par quatre à 837, 5 millions d'euros. Quant aux émissions de gaz à effet de serre, elles ont baissé de 6,8 % entre 2022 et 2023, avant de connaître un fort ralentissement (-1,8%) entre 2023 et 2024.

Que retenir du dernier défilé du 14-Juillet d'Emmanuel Macron ? Comment le Rassemblement national se positionne-t-il vis-à-vis de la guerre en Ukraine ? Et le gouvernement a-t-il suffisamment agi pour protéger les Français des vagues de chaleur ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.