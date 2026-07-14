recherche
Magazines

"28 minutes" mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 juillet 2026 154
"28 minutes" mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 14 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi,  jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mardi 14 juillet 2026 :

Ce mardi, retrouvez des invités récents qui sont venus sur le plateau de 28 minutes :

le biologiste marin Franck Zale, sur le ver de vase qui sauve des vies.

La plongeuse Emmanuelle Périé-Bardout, sur les océans qui brûlent en silence.

Le psychiatre Michael Sikoravla, sur la bipolarité.

La psychiatre Caroline Depuydt, sur le recours thérapeutique aux substances psychédéliques.

Fabien Esculier, chercheur à l’École nationale des ponts et chaussées.

28 minutes reviendra également sur un des sujets qui a marqué l’actualité récente : peut-on encore voyager face aux crises géopolitiques, sanitaires et écologiques ?

Sans oublier, les chroniques de Victor Dekyvere, Xavier Mauduit et Marie Bonnisseau !

 

Dernière modification le mardi, 14 juillet 2026 16:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

"28 minutes" mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

14 juillet 2026 - 16:01

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

"28 minutes" mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

14 juillet 2026 - 16:01

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

11 juillet 2026 - 19:54 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...