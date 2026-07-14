"28 minutes" mardi 14 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 14 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi, jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mardi 14 juillet 2026 :



Ce mardi, retrouvez des invités récents qui sont venus sur le plateau de 28 minutes :

le biologiste marin Franck Zale, sur le ver de vase qui sauve des vies.

La plongeuse Emmanuelle Périé-Bardout, sur les océans qui brûlent en silence.

Le psychiatre Michael Sikoravla, sur la bipolarité.

La psychiatre Caroline Depuydt, sur le recours thérapeutique aux substances psychédéliques.

Fabien Esculier, chercheur à l’École nationale des ponts et chaussées.

28 minutes reviendra également sur un des sujets qui a marqué l’actualité récente : peut-on encore voyager face aux crises géopolitiques, sanitaires et écologiques ?

Sans oublier, les chroniques de Victor Dekyvere, Xavier Mauduit et Marie Bonnisseau !