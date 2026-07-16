"Chroniques criminelles" : L'affaire Frédéric Lepoint rediffusée sur TFX samedi 18 juillet 2026 (vidéo)

Samedi 18 juillet 2026 à 21:10, TFX vous proposera de revoir un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Ligotée et bâillonnée : la mise en scène cachait un meurtre ».

Imaginez la surprise de cet habitant de Quévy-le-Grand, en Belgique, quand il découvre un matin son voisin bâillonné et ligoté à une chaise, au rez-de-chaussée de sa maison.

Frédéric Lepoint, la victime, affirme que lui et son épouse Aline ont été la cible d’une agression nocturne. À l’étage, sa femme, elle, n’a pas survécu.

Tout laisse croire à un cambriolage, un home-jacking qui a mal tourné. Mais les enquêteurs ont un doute, car certaines pièces du puzzle ne collent pas…

Alors que s’est-il réellement passé dans cette maison ? La réponse dans ce document de "Chroniques Criminelles" raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :