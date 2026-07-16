"Chroniques criminelles" : L'affaire Frédéric Lepoint rediffusée sur TFX samedi 18 juillet 2026 (vidéo)

Imaginez la surprise de cet habitant de Quévy-le-Grand, en Belgique, quand il découvre un matin son voisin bâillonné et ligoté à une chaise, au rez-de-chaussée de sa maison.
Frédéric Lepoint, la victime, affirme que lui et son épouse Aline ont été la cible d’une agression nocturne. À l’étage, sa femme, elle, n’a pas survécu.
Tout laisse croire à un cambriolage, un home-jacking qui a mal tourné. Mais les enquêteurs ont un doute, car certaines pièces du puzzle ne collent pas…
Alors que s’est-il réellement passé dans cette maison ? La réponse dans ce document de "Chroniques Criminelles" raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Véronique Thirion : sœur d’Aline Thirion
- Bruno Honclaire : voisin et ami du couple Lepoint/Thirion
- Carine Honclaire : voisine et amie du couple Lepoint/Thirion
- Marc Goegebeur : chef d’enquête police judiciaire fédérale de Mons
- Nathan Radelet : avocat de la famille Thirion
- Frank Discepoli : avocat de Frédéric Lepoint
- Françoise Peiffer : journaliste à Belga
- Cédric Ketelair : chroniqueur judiciaire à La Dernière Heure et à Belga.