"Au bout de l’enquête" sur l'affaire Jacques Maire samedi 18 juillet 2026 sur France 2

Samedi 18 juillet 2026 à 14:05, France 2 rediffusera le numéro du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Jacques Maire.

"Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Jacques Maire, le caïd insaisissable

Nous sommes dans les années 80 dans la banlieue pauvre et industrielle de Nancy. Une jeune femme est sauvagement assassinée.

Dans la même période, deux autres femmes disparaissent. Et un même suspect apparaît à chaque fois.

Les errements de la police et de la justice déchaineront la colère des familles.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.