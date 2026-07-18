"Les vacances préférées des français" sur l'Île de Ré, lundi 20 juillet 2026 sur Gulli

Lundi 20 juillet 2026 à 21:05, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir sur Gulli le numéro du magazine “Les vacances préférées des français” : « Île de Ré : les secrets d'un coin de paradis ».

Peuplée d'environ 18 000 habitants hors saison, l'île de Ré voit ce chiffre multiplié par dix en été avec des pointes à 200 000 habitants en juillet-août !

D'un côté, des peoples comme Fabrice Luchini, Gérard Hernandez ou Sandrine Kiberlain qui y viennent chaque année et dont certains y ont acheté une maison. De l'autre, un tourisme de masse qui s'est développé depuis la construction du pont qui relie l'île au continent avec ses campings et ses kilomètres de pistes cyclables.

Parmi eux, Aymeric, sa femme Maria et leurs trois enfants qui viennent chaque année installer leur caravane en bord de mer. C'est même ici que leur histoire d'amour a commencé il y a une quinzaine d'années !

De leur côté, Léa et Charlotte préparent la « cousinade » géante dans la maison de famille de l'île comme une répétition de leur future activité. Les deux jeunes filles créent en effet une société d'événementiel pour développer les soirées branchées sur cette île et attirer une clientèle plus jeune.

Au milieu de cette agitation, Gérard Hernandez, le célèbre « Raymond » de Scènes de ménages, vient se ressourcer entre deux tournages ; au bout de l'île, dans son petit jardin secret, il profite avec son épouse depuis 40 ans des parties de pêche entre amis, de la plage, des ruelles et des marchés locaux.

Parmi les « locaux », sur le port de Saint-Martin-de-Ré, la famille Cathala s'est taillé une jolie réputation dans la crème glacée. Elle prépare le lancement d'un nouveau parfum : après avoir lancé une glace « huître et pomme de terre », la famille va tenter, cet été, de mettre au point une recette « fromage de chèvre et épines de pin » ! Une activité importante l'été qui attire les convoitises. Kamel, un entrepreneur ambitieux, vient de débarquer du continent pour racheter des boulangeries. Son but : réussir à se faire accepter des habitants de l'île et faire venir à terme sa femme et ses enfants.

Séduits par le charme de cette île, beaucoup de vacanciers investissent dans des maisons secondaires. Germain, agent immobilier spécialisé dans le haut de gamme, profite de l'été pour tenter de vendre à prix d'or des maisons typiques aux clients aisés. Dans son agence, le premier prix pour une villa est autour de 2 millions d'euros !

Cette spéculation immobilière agace beaucoup car, avec l'envolée des prix de l'immobilier, certains habitants sont devenus des « riches malgré eux », contraints de payer l'ISF pour quelques hectares de vignes et de champs ! C'est le cas de René, un agriculteur à la retraite, pris dans une querelle invraisemblable avec le fisc !