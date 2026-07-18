"C dans l'air" samedi 18 juillet 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 18 juillet 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Invité en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 15:45 et 16:30.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Dominique Rizet, consultant police-justice à BFMTV.

Ronan Folgoas, grand reporter au Parisien-Aujourd’hui en France.

Nathalie Perez, grand reporter à France Télévisions, spécialiste police-justice.

Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne.

Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Le thème de l'émission :

Affaire Jubillar

C’est un coup de théâtre dans l’un des dossiers criminels les plus suivis de ces dernières années. Après avoir toujours nié les faits, Cédric Jubillar a reconnu sa responsabilité dans la mort de son épouse Delphine, disparue en décembre 2020 dans le Tarn. Condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle, il a également indiqué aux enquêteurs une zone où le corps se trouve. Des fouilles ont conduit à la découverte de fémurs dont l’analyse doit encore confirmer l’origine.

Plusieurs questions restent en suspens alors qu'approche son procès en appel, les circonstances exactes de la mort de Delphine notamment, et le mobile.

Les enfants sont les victimes collatérales des féminicides. Du jour au lendemain, leur vie s’écroule et ils doivent tout réinventer. Trouver une nouvelle famille d’accueil, une nouvelle école, un nouveau lieu de vie. C dans l'air a rencontré Vanessa Vazard, fille de Jean-Pierre Vazard, condamné en 2018 pour l'assassinat de sa femme Éliane. Elle réclame une prise en charge des enfants orphelins suite à un homicide conjugal, un statut spécifique auprès de l'État pour sécuriser leur parcours et de reconnaître pleinement la gravité de ce qu’ils ont vécu. La question se pose pour les deux enfants du couple Jubillar.

Après l’affaire Lyhanna, la justice a en tout cas lancé une revue de près de 70 000 dossiers liés à des violences sexuelles sur mineurs. L’opération a conduit à l’incarcération de 675 personnes. Un état des lieux qui souligne l’ampleur du phénomène et les failles dans le traitement des signalements. C'est ce que dénonce l'association Innocence en danger, qui œuvre pour la protection des enfants contre toutes formes de violences.

Alors, pourquoi Cédric Jubillar a-t-il avoué le meurtre de sa femme ? Quel statut donner aux enfants orphelins suite à un féminicide conjugal ? Quelles réformes structurelles la justice doit-elle engager pour mieux lutter contre les violences sexuelles ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.