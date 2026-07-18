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"28 minutes" samedi 18 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 juillet 2026 225
"28 minutes" samedi 18 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 18 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi , Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice,

Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr,

Lionel Zinsou, économiste, ancien premier ministre de la République du Bénin (2015-2016),

Dorthe Landschulz, dessinatrice de presse.

Dette, déficit : la France peut-elle encore redresser ses finances publiques ?

Deux rapports alertent sur l’état des finances publiques françaises. Le premier prévoit qu’en l’absence de mesures, le déficit public pourrait grimper à près de 7 % du PIB en 2030, contre 5 % en 2026. Le second, publié par le Haut-commissariat au Plan, évoque une “grave dérive” des comptes publics et appelle à un effort budgétaire de 140 milliards d’euros d’ici à 2031.

Soutien d’Elon Musk à Marine Le Pen : ingérence ou cadeau empoisonné ?

“Marine Le Pen est le dernier espoir de la France” : c'est le message publié par Elon Musk sur le réseau social X. Après avoir pris position en faveur de plusieurs partis d'extrême droite en Europe, le milliardaire américain apporte désormais son soutien à la candidate du RN.

Renaud Dély reçoit le journaliste et écrivain Raphaël Krafft qui présente “La baie” (Seuil), un récit nourri par sa pratique du surf.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins espagnols. Après des années de négociations entre Londres, Madrid et Bruxelles à la suite du Brexit, la clôture qui séparait Gibraltar, territoire britannique, de l’Espagne, a été levée cette semaine.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employé de la semaine à Didier Deschamps, qui quitte la tête de l’équipe de France.

Fanny Weil zappe sur la télévision américaine avec “L’Odyssée”, le nouveau film de Christopher Nolan. Tournée dans six pays, cette adaptation d’Homère enchaîne les polémiques.

Alix Van Pée nous invite à méditer sur notre obsession à tout photographier.

Enfin, retrouvez "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.

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Dernière modification le samedi, 18 juillet 2026 14:44
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