"66 Minutes" dimanche 19 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 deux numéros de "66 minutes : Grand Format". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes Grand Format

La ville la plus folle de la planète

À la découverte de la plus grande ville du monde : Chongqing située dans le sud-ouest de la Chine.

Sa superficie ? 82 000 km2, soit presque trois fois la Belgique. Sa population ? 32 millions d’habitants ! Plus que Tokyo au Japon ou Delhi en Inde. Tout cela dans une mégalopole futuriste et spectaculaire où les gratte-ciels s’étendent à perte de vue. Sur la route, certains échangeurs comptent cinq niveaux et une quinzaine de bretelles.

À Chongqing, tout est hors norme. Quelques rares Français y vivent. Professeurs de français, créateurs de contenu, étudiants : ils vous offrent une immersion au cœur de la démesure chinoise...

18:10 66 Minutes Grand Format

Un 14 juillet les pieds dans le sable

C’est le jour le plus intense de l’été dans une station balnéaire très prisée : un 14 juillet aux Sables-d’Olonne (Vendée).

Au cœur de l’été, la station balnéaire se métamorphose à l’occasion de la Fête nationale. Un week-end qui attire 250 000 vacanciers par jour. Il faut dire que l’ambiance aux « Sables » est survoltée : feu d’artifice en mer, bals populaires et défilés, la commune devient un théâtre à ciel ouvert. C’est l’un des temps fort de l’année pour les habitants, les commerçants et les restaurateurs de l’une des stations les plus populaires de la côte atlantique.