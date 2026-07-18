"66 Minutes" dimanche 19 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.
17:10 66 Minutes Grand Format
La ville la plus folle de la planète
À la découverte de la plus grande ville du monde : Chongqing située dans le sud-ouest de la Chine.
Sa superficie ? 82 000 km2, soit presque trois fois la Belgique. Sa population ? 32 millions d’habitants ! Plus que Tokyo au Japon ou Delhi en Inde. Tout cela dans une mégalopole futuriste et spectaculaire où les gratte-ciels s’étendent à perte de vue. Sur la route, certains échangeurs comptent cinq niveaux et une quinzaine de bretelles.
À Chongqing, tout est hors norme. Quelques rares Français y vivent. Professeurs de français, créateurs de contenu, étudiants : ils vous offrent une immersion au cœur de la démesure chinoise...
18:10 66 Minutes Grand Format
Un 14 juillet les pieds dans le sable
C’est le jour le plus intense de l’été dans une station balnéaire très prisée : un 14 juillet aux Sables-d’Olonne (Vendée).
Au cœur de l’été, la station balnéaire se métamorphose à l’occasion de la Fête nationale. Un week-end qui attire 250 000 vacanciers par jour. Il faut dire que l’ambiance aux « Sables » est survoltée : feu d’artifice en mer, bals populaires et défilés, la commune devient un théâtre à ciel ouvert. C’est l’un des temps fort de l’année pour les habitants, les commerçants et les restaurateurs de l’une des stations les plus populaires de la côte atlantique.