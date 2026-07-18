"Sept à Huit" dimanche 19 juillet 2026 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 19 juillet 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:20 sur TF1.

17:20 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Le Sud-Ouest, nouveau paradis du camping

Longtemps associé aux vacances familiales à petit budget, le camping s'est métamorphosé. Aujourd'hui, le Sud-Ouest s'impose comme l'une des destinations les plus prisées.

Mais derrière ce succès se cachent deux visions des vacances. D'un côté, les campings nouvelle génération rivalisent d'imagination avec leurs parcs aquatiques XXL, leurs clubs enfants, leurs hébergements haut de gamme et leurs animations dignes de véritables villages de vacances. De l'autre, un retour à l'essentiel séduit de plus en plus de voyageurs en quête de calme, de nature et d'authenticité, à travers les campings à la ferme.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Majorque, une des îles star de l'été

Chaque été, Majorque confirme son statut d'incontournable de la Méditerranée. Avec ses criques aux eaux turquoise, ses longues plages de sable fin, sa spectaculaire chaîne de montagnes et ses villages de caractère, la plus grande des Baléares attire près de 20 millions de visiteurs par an. Une fréquentation record qui fait de l'île l'une des destinations stars des vacances estivales en Europe.

Mais ce succès a un revers. Face à l'afflux incessant de touristes, les habitants dénoncent une pression devenue difficilement supportable : flambée des prix de l'immobilier, saturation des infrastructures, embouteillages, tensions sur les ressources en eau et dégradation de certains sites naturels. Depuis plusieurs mois, les manifestations contre le tourisme de masse se multiplient, témoignant d'un ras-le-bol grandissant.

Qui a tué Émile Soleil ?

Au cœur de l'affaire, un document exclusif de "Sept à Huit".

19:30 Le portrait de la semaine

Pierre Perret

Pierre Perret reçoit Audrey Crespo-Mara dans sa maison, en pleine campagne, en Seine-et-Marne. Là où il vivait depuis plus de 60 ans avec Rebecca, son âme sœur.

Elle s’est éteinte le mois dernier, le laissant dévasté. C’est la première fois qu’il s’exprime depuis sa mort. Il affiche le sourire de la politesse.

Dimanche soir, Pierre Perret nous parle des femmes de sa vie.

Pierre Perret, qui publie « Mémé Anna » (éd. Mareuil) et qui sort une collection de livres CD, est le « Portrait de la semaine » par Audrey Crespo-Mara.