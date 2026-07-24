"28 minutes" vendredi 24 juillet 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 24 juillet 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie de ses clubistes :

Pascal Blanchard, historien.

Arthur Chevallier, écrivain, éditeur et chroniqueur au Point.

Nesrine Slaoui, écrivaine et journaliste.

Thibaut Soulcié, dessinateur de presse.

L’Ukraine est-elle en train de plonger dans une crise politique majeure ?

Les Ukrainiens sont de nouveau appelés à descendre dans les rues ce vendredi pour réclamer le retour de leur ex-ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov. Il avait été limogé le 14 juillet dernier à cause de sa rivalité avec le décrié commandant de l’armée.

Boycott de Barbara Butch : contestation politique légitime ou grave dérive antisémite ?

Contrainte samedi dernier d’interrompre son concert à Grenoble après des insultes et des jets de bouteille, selon la mairie, Barbara Butch a décidé de porter plainte contre X pour délit d’entrave aux libertés et contre LFI pour provocation à la haine et aux violences.

Renaud Dély reçoit la journaliste et écrivaine Maria Pourchet pour son livre, “Un été avec Romain Gary” (Les Équateurs), une déclaration d’amour à l’auteur de “La promesse de l’aube”.

Le Parlement a entériné la loi sur l’urgence agricole soutenue par Annie Genevard, malgré l’opposition de Monique Barbut, ministre de Transition écologique, sur la réintroduction de deux pesticides très contestés. C’est le duel de la semaine de Valérie Brochard.

La petite ville de Braunau-sur-Inn, en Autriche, abrite la maison où est né Adolf Hitler, attirant des nostalgiques du nazisme. Pour mettre fin à ces “pèlerinages”, les autorités en ont fait un commissariat. C’est l’histoire de la semaine d’Alix Van Pée.

Le Parlement a adopté le texte sur l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

C’était mardi à Washington : la première visite d’un chef d’État libanais depuis 2009 : voici notre une internationale. Dans “En théorie”, Aurore Vincenti se demande si l’on maigrit quand on fait du sport.