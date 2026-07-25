"Au bout de l’enquête" sur l'affaire François Gérard samedi 25 juillet 2026 sur France 2

Samedi 25 juillet 2026 à 14:05, France 2 rediffusera le numéro du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire François Gérard.

"Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire François Gérard, au nom du fils

Un père attend à la gare son petit garçon de 9 ans qui rentre seul d’un week-end à la montagne. Mais sur le quai et dans le train il est introuvable. S'ensuivent des heures d’angoisse qui vont déboucher sur une terrible découverte.

Le père de la victime qui témoigne pour nous s’est conduit avec une noblesse rare malgré sa douleur.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.