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"Les Rencontres du Papotin" avec Yannick Alléno samedi 25 juillet 2026 sur France 2 (vidéo) Inédit

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 juillet 2026 235
"Les Rencontres du Papotin" avec Yannick Alléno samedi 25 juillet 2026 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 25 juillet 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre du chef Yannick Alléno.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Yannick Alléno face à la rédaction du Papotin

Chef le plus récompensé au monde, Yannick Alléno a accueilli la rédaction du journal atypique au Pavillon Ledoyen, qui abrite trois restaurants étoilés.

Dans ce lieu de la gastronomie française, il a partagé avec les journalistes sa passion pour son métier, son exigence et sa vision de la transmission.

Une rencontre sincère et profonde, fidèle à l'esprit des Rencontres du Papotin.

Dernière modification le samedi, 25 juillet 2026 11:52
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