"Sept à Huit" dimanche 2 août 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 2 août 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:20 sur TF1.

17:20 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les nouveaux bons plans pour dépenser moins

Des surgelés à prix cassés, des garages aux tarifs imbattables et des maisons à prix mini, les nouveaux bons plans pour faire des économies.

18:25 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le monstre, un feu historique en Gironde

Pendant plusieurs jours, un brasier d'une ampleur exceptionnelle a englouti des milliers d'hectares de forêt, détruit des habitations, contraint des dizaines de milliers de personnes à évacuer et mobilisé un dispositif de secours sans précédent. Face à des flammes incontrôlables, pompiers, habitants et bénévoles ont lutté sans relâche pour limiter les dégâts.

Cap sur Bali, le nouveau paradis photogénique des influenceurs français

Plages de sable fin, rizières en terrasses, cascades spectaculaires, temples majestueux et villas de rêve… Bali s'est imposée comme la destination incontournable des influenceurs français en quête de clichés parfaits. Chaque année, des milliers de créateurs de contenu s'y rendent pour alimenter leurs réseaux sociaux avec des images aussi idylliques que soigneusement mises en scène.

19:30 Le portrait de la semaine

Michel Sardou

À l’occasion de ses 60 ans de carrière, Michel Sardou, l’icône de la chanson française, est au cœur d’un album, d’un film et de deux livres.

Il reçoit Audrey Crespo-Mara, chez lui, à Bormes-les-Mimosas.

Lors de cet entretien, il parle de son enfance, de l’amour, de la mort… Mais aussi des féministes qui l'accusent d'être sexiste, machiste, de la condamnation de Nicolas Sarkozy qui l’avait marié avec Anne-Marie Périer, ou encore de Marine Le Pen qui reprend lors des meetings du Rassemblement national, sa chanson culte « Les lacs du Connemara ».