"Grands Reportages" : Va, vis et redeviens, dimanche 2 août 2026 sur TF1

Dimanche 2 août 2026 à partir de 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera les trois épisodes de « Va, vis et redeviens » une série documentaire réalisée par Lyane Silvestre et Anaïs Ciura.

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer ? Tout quitter pour une nouvelle vie…à l’autre bout du monde ? Partir à l’aventure, se réinventer… ailleurs ? Selon une récente étude, près de 8 français sur 10 ont déjà rêvé de changer de vie. Et chaque année, quelques-uns ont le courage de se lancer, de faire le grand saut !

Pendant près de deux ans, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des Français qui ont tout vendu, tout quitté… pour vivre une nouvelle vie.

1er épisode :

Stéphane et Magali, 50 ans, plaquent tout, laissant derrière eux, près de Marseille, leurs enfants et famille pour redémarrer à zéro…en Polynésie. « Ça été un coup de foudre. Aujourd’hui, on tourne dans notre bocal à Fos sur mer, on ne supporte plus ce train-train quotidien. Si on ne change pas de vie maintenant on ne le fera jamais ! » s’exclame Stéphane. Lui, était technicien aéronautique, elle, infirmière ; ils espèrent retrouver vite du travail à Moorea, à 16 000 kilomètres de chez eux. Ils partent avec quelques économies et se laissent un an pour trouver du travail, une maison et tisser des liens avec les locaux. Mais trouver le paradis est une chose, y vivre en est une autre…

Proches du burn out, Natasha et Mickael vendent leur petit supermarché de Clermont-l’Hérault dans lequel ils sont enfermés sous la lumière des néons toute la journée depuis 15 ans… Leur rêve : un camping en pleine nature…. « On n’a jamais travaillé dans le tourisme on n’y connaît vraiment rien ! Ce projet c’est quitte ou double ! Peut-être qu’on fait la plus grosse erreur de notre vie mais on fonce tête baissée ! ». Natasha, Mickael et leur fille Jade sont certains qu’au grand air, ils seront plus heureux… Mais ouvrir un complexe touristique ne s’improvise pas… surtout quand on ne parle pas un mot d’anglais !

Il y a également les intrépides, ceux qui cherchent le grand frisson comme Nicolas. À 43 ans, il se lance seul dans une folle aventure : créer les premières croisières safari du Congo. « Je me lance un sacré défi. Parfois dans mes insomnies, je me dis même que j’ai fait une belle connerie. Le chemin va être long et semé d’embûches, je le sais mais je n’abandonnerai jamais ! » confie-t-il. Nicolas a investi 450 000 euros dans un bateau délabré de 52 mètres de long. Le chantier est titanesque. Mais avant le grand départ, Nicolas devra baliser l’itinéraire dans une jungle encore préservée du tourisme, à la rencontre d’animaux sauvages et d’ethnies congolaises. Les nerfs de cet ancien haut fonctionnaire seront mis à rude épreuve. Une aventure aussi exaltante qu’effrayante !

Enfin, il y a les audacieux comme Lisa et Loïc, originaires de La Rochelle. Les amoureux se jettent dans l’inconnu et envoient valser leurs CDI pour ouvrir un restaurant à Lisbonne, sans parler un mot de portugais. « Moi je travaillais dans le marketing et Loïc était cuisinier dans un casino. On ne maîtrise pas du tout le portugais mais on a soif d’apprendre et on va se laisser surprendre par la vie ! » avoue Lisa, le sourire aux lèvres.

Peu importe la raison ou la destination, tous ont compris une chose : il n’y a pas d’âge pour oser réaliser ses rêves !

2ème épisode

Il y a quelques mois, Nicolas, ancien haut fonctionnaire expatrié en Russie s’est lancé dans la création des premières croisières safari du Congo. Cette fois, il devra baliser l’itinéraire des futures excursions pour ses touristes. « J’ai hâte de m’enfoncer dans la jungle à la recherche de gorilles, d’éléphants ou de tribus locales. C’est très excitant ! » lance-t-il. Dans les semaines à venir, il mettra les bouchées doubles pour finir les travaux de son bateau et atteindre le standing de 4 étoiles, promis à ses clients.

Natasha et Mickael, lassés de leur ancienne vie sous les néons, ont vendu leur supermarché pour acheter un camping en Aveyron. « On plaque tout, notre maison, nos meubles, nos jobs pour s’installer avec notre fille dans un mobil-home de 45m2. Honnêtement je me suis dit hier "est-ce qu’on n’a pas fait une énorme connerie !" » s’exclame Natasha. Deux mois après leur installation, ils s’apprêtent à recevoir leurs premiers clients mais ils n’ont aucune expérience dans le tourisme et ne savent pas parler anglais « C’est l’enfer, je vais pleurer, je ne comprends rien quand ils parlent ! ».

Magali et Stéphane, eux, ont quitté Fos-sur-Mer près de Marseille pour les eaux paradisiaques de Moorea en Polynésie. Mais le paradis a un prix ! « 8 euros les quatre yaourts ça pique ! Ici tout est 40% plus cher qu’en métropole, c’est le revers de la médaille ». Pour s’offrir cette vie sous les tropiques, ils doivent au plus vite trouver un emploi et une maison. Et puis, l’éloignement familial commence à peser. Entre joies et désillusions, Stéphane et Magalie devront prendre une lourde décision…

Il y a aussi Aline et Vincent, qui plaquent tout pour reprendre un village vacances en Dordogne. Elle, travaillait dans les assurances, lui, était couvreur. Tous deux viennent de démissionner et de vendre leur maison. Ils abandonnent leur Limousin natal avec leurs deux adolescentes Jade et Lauranne. « On déracine nos filles mais on est certain qu’on pourra leur offrir une belle qualité de vie. On a besoin d’explorer d’autres horizons ! A 40 ans, c’est maintenant ou jamais. » Mais changer de cap, ça ne marche pas à tous les coups.

Enfin, Loïc et Lisa ont décidé de quitter La Rochelle pour ouvrir un restaurant à Lisbonne… sans parler un mot de portugais. Entre les difficultés de la langue et la galère des travaux, les amoureux sont sur le point d’ouvrir leur restaurant. « Ça fait plusieurs semaines qu’on attend ce moment. Maintenant on espère que l’ouverture va bien se passer et surtout que nos clients vont adhérer à notre cuisine » lance Loïc.

Tous viennent de faire le grand saut dans l’inconnu.

3ème épisode :

Dans ce dernier épisode, nos 4 audacieux avancent résolument dans leur changement de vie. Quelles que soient leurs raisons, leurs âges, tous partagent une même envie : vibrer à nouveau !

Nicolas, ancien haut fonctionnaire à la Chambre de commerce de Moscou, est sur le point de lancer ses premières croisières safari au Congo. « Le départ approche et les cabines sont complètes. Il faut qu’on termine les travaux et que j’embauche du personnel compétent pour offrir à mes clients un service 4 étoiles comme promis ! » Il ne reste que 6 semaines à Nicolas avant de larguer les amarres. Mais entre les problèmes de chantier, le détournement d’argent et les fuites d’eau, le bateau de l’aventurier pourrait bien rester à quai… Nicolas est à bout, tout ne tient plus qu’à un fil…

À l'autre bout du monde, Magali et Stéphane peinent à trouver leurs marques à Moorea. Six mois après leur arrivée, leur fille Sophie viendra leur rendre visite. « Ça fait un bien fou de pouvoir serrer notre fille dans nos bras. Le manque de nos proches était très difficile à supporter. » Les amoureux ont tous deux enfin trouvé du travail et une maison dans leur budget. Mais le coût de la vie et l'éloignement familial leur pèsent beaucoup. Un an après leur arrivée, quelle décision vont-ils prendre quant à leur avenir ? Rester ou rentrer ?

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. C'est une leçon qu’Aline et Vincent ont appris à leurs dépens. Ils ont quitté leur CDI et vendu leur maison très vite pour pouvoir financer l’achat d’un village de vacances en Dordogne. Ils s’apprêtaient à déraciner leurs adolescentes quand tout a basculé : « Trois jours avant la signature pour le village vacances, la banque a rétropédalé. Tout est tombé à l’eau, on est de retour à la case départ sauf qu’on n’a plus de maison et que les filles sont inscrites dans un autre collège ». Cette famille, pleine de ressources, va devoir rebondir pour trouver au plus vite un nouveau projet.

Enfin, Natasha et Mickael, eux, ont vendu leur supermarché et leur maison près de Montpellier pour acheter un camping familial. Depuis, ils vivent avec leur fille Jade dans un mobil home de 45 m2. « C’est le point noir de notre nouvelle vie. Notre fille a divisé la taille de sa chambre par deux. Nous sommes très à l’étroit. » Mickael et Natasha se sont lancés dans le tourisme sans aucune expérience « C’est vertigineux de se retrouver à tout apprendre sur le tas, mais on va se donner les moyens, on veut absolument que ça marche ! » La haute saison va débuter et le camping sera plein tout l’été… comment vont-ils faire face à cet afflux de clients ?

Chacun démarre une autre histoire. Certains s’en remettent au hasard tandis que d’autres prennent leur destin en main avec audace. Une chose est sûre : pour eux, l'aventure ne fait que commencer !