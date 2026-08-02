"13h15 le dimanche" : God Save the King, ce 2 août 2026 sur France 2

Ce 2 août 2026, le magazine "13h15 le dimanche" revient sur les épreuves et les coups d'éclat qu'a vécus, ces dernières années, la famille royale britannique.

Le 6 mai 2026, le roi Charles III a fêté la troisième année de son couronnement. Les difficultés de l’époque, les déchirures familiales et la maladie ne lui ont pas facilité ce début de règne. Où en sont Harry et Meghan depuis qu’ils ont tourné le dos aux obligations royales ? Le fossé au sein de la famille royale a-t-il atteint un point de non-retour ?

À plus de 75 ans, comment prendre la relève d’une icône mondiale, la reine Elizabeth II, dont l’aura n’a eu d’égale que la longévité, et maintenir l’unité ?

Charles III, le roi maudit ?

Depuis le décès d'Elizabeth II, le nouveau roi Charles III a dû affronter bien des vicissitudes : l’annonce du cancer de Kate, sa belle-fille, ses propres problèmes de santé, les relations tumultueuses avec Harry, le cadet, installé en Californie avec son épouse Meghan, qui n’en finit pas de faire parler de lui.

Le nouveau roi, qui a attendu si longtemps avant de monter sur le trône, se retrouve à la tête d’une institution ballottée par les défis de l’époque.

Épisode 1 • La princesse rebelle

L’histoire entre Meghan et Harry avait commencé comme un conte de fées, avec un mariage de rêve dans la chapelle Saint-George du château de Windsor. Harry, le turbulent cadet de la famille royale, épousait le 19 mai 2018, sous les yeux du monde entier, Meghan Markle, une actrice américaine divorcée, avec la bénédiction d'Elizabeth II. C’était à l’époque un symbole d’ouverture pour la Couronne. Mais les relations entre la duchesse et le duc de Sussex d’un côté, et l’institution de l’autre, n'ont pas tardé à se tendre, jusqu’à la rupture en 2020.

Épisode 2 • Le mariage à trois

Les aspirations à l’autonomie de Meghan et Harry offrent une sorte d’écho aux tourments de la princesse Diana, avec une génération d’écart. Est-il possible de concilier le poids d’une institution aussi immuable que la couronne britannique et le besoin d’authenticité ? Lady Spencer en a fait les frais. Elle voulait un mariage d’amour, le prince Charles a fait un mariage de raison. Il en aimait une autre, Camilla Parker-Bowles, fille d’un négociant en vin du Sussex. Confrontée à l’infidélité de son mari, Lady Di s’en est ouverte publiquement, brisant une règle essentielle chère à Elizabeth II, le fameux adage "Never complain, never explain" (ne pas se plaindre, ne pas expliquer). Le divorce est bientôt consommé, et Lady Diana tente de tracer sa propre voie, jusqu’à une nuit d’août 1997.

Épisode 3 • Les orphelins d’une icône

Le décès soudain de la princesse Diana est une déflagration familiale et mondiale qui va ternir durablement l’image de la Couronne, tandis que William et Harry, respectivement 14 et 12 ans à l’époque, sont dévastés par la perte de leur mère. Harry va nourrir une détestation profonde des médias et du protocole qui régit la vie des membres de la famille royale. Il devient le cadet turbulent, en recherche de transgression, tandis que William s’inscrit dans le devoir et la continuité, lui qui est destiné à monter sur le trône.

Épisode 4 • L’héritier et l’effacé

Aux États-Unis, après des débuts flamboyants, le ciel s’obscurcit pour Harry et Meghan, en quête de ressources financières. Le fossé entre les deux frères pourra-t-il un jour se combler ? Une nouvelle manche de cette guerre silencieuse entre Harry et la Couronne s’est jouée au tribunal, début avril, la cour royale de justice de Londres vient de le confirmer : Harry n’a plus le droit à une protection policière lorsqu’il est sur le sol britannique.

William et Kate sont quant à eux de plus en plus populaires aux yeux des Britanniques, ils incarnent la continuité et l’avenir de la Couronne, tandis que Charles III commence à imprimer sa marque.

Une série signée Stéphane Depinoy, Henri Desaunay, Matthieu Parmentier et Clément Magnin.