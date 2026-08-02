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"20h30 le dimanche" : I love Belgium ce 2 août 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 août 2026 308
"20h30 le dimanche" : I love Belgium ce 2 août 2026 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le dimanche" ce 26 juillet 2026 dans la continuité du 20H de France 2, l'histoire d'amour culturelle entre la France et la Belgique.

"20h30 le dimanche" s'intéresse cette semaine à la Belgique et aux artistes belges que l’on adore en France, de Jacques Brel à Helena en passant par Stromae, Angèle et Benoît Poelvoorde

Pourtant, dans les années 1970 et 1980, les Belges étaient plutôt une source de moqueries dans l'Hexagone, avec les fameuses blagues pleines de clichés qui commençaient toujours par "C’est l’histoire d’un Belge, une fois…". Elles faisaient beaucoup rire sur les plateaux de télévision et dans les cours de récréation.

Comment cette relation entre la France et la Belgique s’est-elle muée en une tendre admiration pour ceux qui sont aujourd’hui des références en termes de créativité, d’humour et de second degré ?

Dernière modification le dimanche, 02 août 2026 17:07
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&quot;20h30 le dimanche&quot; : I love Belgium ce 2 août 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche" : I love Belgium ce 2 août 2026 sur France 2

02 août 2026 - 17:03

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