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"M comme Maison" à Marseille vendredi 7 août 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 août 2026 200
"M comme Maison" à Marseille vendredi 7 août 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 7 août 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir le numéro du magazine "M comme maison" dont la destination est Marseille.

Une émission animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine dans M comme Maison, un voyage marseillais entre art de vivre méditerranéen, design durable et savoir-faire artisanal d'exception.

20:55 Marseille : entre art de vivre méditerranéen et design durable

Cap sur Casa Youm, maison d'hôtes perchée sur les hauteurs de l'Estaque à Marseille, où se conjuguent charme méditerranéen, savoir-faire artisanal et atmosphère chaleureuse.

Rencontre ensuite avec Mickaël Koska, designer qui façonne objets, luminaires et mobilier aux lignes épurées, en privilégiant les matériaux recyclés.

Enfin, immersion à la Coutellerie du Panier, où se créent, pièce après pièce, des couteaux uniques travaillés à la main avec une précision d'orfèvre.

21:50 Marseille : design, upcycling et savoir-faire

Magali Avignon, fondatrice d'Enamoura, ouvre les portes de sa maison au charme singulier.

Rencontre ensuite avec Béatrice Sosna, de l'Atelier Poupe, qui transforme objets marins et cordages en luminaires responsables.

Direction également un showroom dédié au mobilier et aux objets du XXe siècle, tenu par deux passionnées, avant de dresser le portrait de Léa Caïe, jeune céramiste qui modèle à la main des pièces en terre cuite inspirées par le végétal.

Dernière modification le mercredi, 05 août 2026 12:42
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