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"28 minutes" mercredi 5 août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 5 août 2026 159
"28 minutes" mercredi 5 août 2026, sommaire et invités reçus par Jean-Mathieu Pernin sur Arte

Jean-Mathieu Pernin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 5 août 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Pas de vacances pour l'actu !

Chaque soir du lundi au jeudi,  jusqu'au 20 août 2026, Jean-Mathieu Pernin accueille invités et experts sur le plateau de 28 minutes, accompagné en alternance de Marion L'Hour, Valérie Brochard, Hélène Roussel ou Paul Barcelonne, ainsi que Julia Van Aelst ou Fanny Weil.

Toujours au programme cet été, un regard aiguisé sur l'info et des rendez-vous incontournables : l'interview de première partie, un débat autour de l'actualité du jour, et, en fin d’émission, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa, sans oublier la pastille "Vous dînerez moins bête" de Victor Dekyvère.

Au sommaire ce mercredi 5 août 2026 :

Retour en BD sur les émeutes de Nanterre

Le journaliste Feurat Alani est l’auteur de la bande dessinée “Nanterre avant l’orage”, illustrée par Ulysse Gry, aux éditions Steinkis. À travers son regard de témoin intérieur, il revient sur le quartier Pablo-Picasso de Nanterre, bouleversé par le meurtre par un policier, de Nahel, 17 ans, le 27 juin 2023. Au-delà des images de violences largement relayées par les médias, l'ouvrage donne la parole aux habitants et met en lumière leurs histoires, leurs élans de solidarité et leur quotidien. Un récit qui dévoile les visages et les voix d'un quartier.

États-Unis: pourquoi la première puissance militaire du monde ne gagne plus ses guerres ?

Malgré un budget de défense record de 1 050 milliards de dollars prévu pour 2027, en hausse de 20 % par rapport à 2025, les États-Unis peinent à imposer leur puissance militaire. Habitués à mener des guerres loin de leur territoire, le pays se heurte aujourd’hui à des difficultés d'approvisionnement. Pour CNN et “The New York Times”, la diminution des stocks de missiles Patriot aurait contribué à l'accalmie des frappes américaines en Iran. Si le pays conserve une supériorité militaire écrasante, notamment grâce à ses quelque 5 000 armes nucléaires, elle ne suffit plus à atteindre les objectifs fixés.

Isadora Dartial nous emmène en Lettonie pour la fête des cimetières. Cette journée singulière ne vise pas tant à pleurer les défunts qu'à célébrer la vie et les retrouvailles.

Théophile Cossa nous explique comment fonctionne le refroidissement des centrales nucléaires.

Dernière modification le mercredi, 05 août 2026 15:41
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05 août 2026 - 15:38

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