“Mallorca” : une nouvelle série à découvrir sur France 2 dès le 22 juin (vidéo)

Lundi 22 juin à 21:05, France 2 débutera la diffusion de “Mallorca”, une nouvelle série Britanique dont la première saison se compose de 10 épisodes de 45 minutes.

L'histoire en quelques lignes...

Miranda Blake, lieutenant de la police anglaise, est en mission sur l’île magnifique de Majorque. Ambitieuse et perfectionniste, sans beaucoup d’humour, elle doit composer avec Max Winter, un flic allemand, débonnaire et jovial. Elle doit prolonger sa collaboration sur l’île. Ce tandem mal assorti s’occupe des affaires impliquant des ressortissants étrangers. Malgré le contraste des caractères, la collaboration se révèlera payante.

Avec : Elen RHYS (Lieutenant Miranda Blake), Julian LOOMAN (Lieutenant Max Winter), Maria FERNANDEZ ACHE (Ines Villegas), Nacho ALDEGUER (Federico Ramis), Tabata CEREZO (Carmen Lorenzo), Denis SCHMIDT (Christian).

Résumé des 3 premiers épisodes diffusés le 22 juin

Épisode 1x01 Un voleur plein d'honneur

Miranda Blake, lieutenant de la police anglaise, est en mission de protection de témoin à Majorque. Elle doit rapatrier Niall Taylor, qui a négocié son immunité en échange de son témoignage contre ses complices. Mais ils tombent dans un piège à l’aéroport. Miranda, perfectionniste, décide de rester sur l'île pour démêler cette histoire. Elle sera épaulée par Max, un jeune officier Allemand, drôle et bon vivant, à l’opposé de la méthodique anglaise, qui devra prendre sur elle pour collaborer avec lui.

Épisode 1x02 Amours et jalousie

Max et Miranda se voient confier une enquête a priori sans grand enjeu, la disparition inquiétante d'un mannequin allemand. Mais quand la presse s'en mêle, la pression est bien là, et Max et Miranda devront rapidement démêler le vrai du faux, dans cet univers aussi superficiel que narcissique.

Épisode 1x03 La guerre des vignes

Max et Miranda partent enquêter dans les vignobles de Majorque, où un couple de producteurs reçoivent de nombreuses menaces. Mais derrière ces terres magnifiques se cachent des secrets bien sombres...