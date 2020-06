La série “Reef Break” avec Poppy Montgomery arrive le 3 juillet sur M6

Vendredi 3 juillet à 21:05, M6 débutera la diffusion d'une nouvelle série inédite, “Reef Break”, avec la très populaire Poppy Montgomery vue dans “FBI : Portés disparu” et “Unforgettable”.

Avec la série “Reef Break”, Poppy Montgomery est de retour dans LA série de l’été sous les traits de Cat Chambers, une héroïne rebelle. Un cocktail parfait alliant enquêtes, romances, humour, le tout à savourer dans un décor de rêve.

L'histoire en quelques lignes...

Cat Chambers est une ancienne surfeuse professionnelle et surtout une ancienne criminelle “reconnue” mais jamais inculpée. Impulsive, imprudente et séduisante, elle est à présent consultante et met ses capacités au service du gouverneur d’une paradisiaque île du Pacifique dont elle est originaire. Grâce à son passé, elle comprend le mode opératoire des criminels bien plus rapidement que la police, son instinct lui permet d’avoir toujours un coup d’avance dans les enquêtes qui lui sont confiées.

Sa réapparition à Reef Island après de longues années d’absence va faire des vagues ! Entre son ex-mari agent du FBI et son nouveau “binôme” au sein de la police locale, qui n’est autre que son amant, l’investigatrice rebelle a une vie sentimentale compliquée. Pour Cat, les frontières entre ce nouveau travail et son ancienne vie n’ont jamais été aussi floues.

Pourquoi “Reef Break” est la série de l’été ?

Une comédienne populaire en france

Poppy Montgomery, la plus américaine des Australiennes, est connue des Français pour avoir joué dans la série “FBI” entre 2002 et 2009 puis dans “Unforgettable” de 2011 à 2016. Sa notoriété et les audiences en France ont même permis la reconduction de la série “Unforgettable”, pourtant menacée outre-atlantique.

Une héroïne indomptable et insolente

Cat Chambers est une femme espiègle et impertinente, qui n’écoute que sa conscience ! Véritable électron libre, elle n’hésite pas à enfreindre les lois pour parvenir à ses fins. Excellente investigatrice et reine de l’infiltration, ses écarts la conduisent souvent à des situations insensées.

Un triangle amoureux

Entre son ex-mari agent du FBI et son nouvel amant qui n’est autre que son binôme au sein de la police locale, la vie sentimentale de Cat n’est pas simple. Les deux hommes de sa vie sont respectivement interprétés par Ray Stevenson (“Divergente”, “Thor”) et Desmond Chiam (“Les chroniques de Shannara », “Now Apocalypse”).

Des enquêtes insulaires

Entre l’enlèvement de la fille de l’homme d’affaires le plus “puissant” de l’île, le sabotage d’un bateau ou la disparition d’une vidéo classée secret défense, les missions de Cat sont variées sur ce petit bout de terre pas si paradisiaque qu’il en a l’air.

Des décors paradisiaques

Le tournage de “Reef Break” a duré 5 mois, sur la Gold Coast dans l’état de Queensland en Australie mais l’intrigue de la série se déroule dans la baie fictive de Nimitz et plus précisément à Reef Island en Amérique.

Cette première saison se compose de 13 épisodes de 45 minutes.