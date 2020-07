“Les copains d'abord” : une comédie familiale à découvrir sur M6 à partir du 30 juillet

Jeudi 30 juillet à 21:05, M6 vous proposera de suivre les deux premiers épisodes de la fiction “Les copains d'abord” avec Olivia Côte, Julien Boisselier, Judith Siboni et Amaury de Crayencour.

“Les copains d'abord”, est une comédie familiale de 6 épisodes de 52 minutes portée par Olivia Côte, Julien Boisselier, Judith Siboni et Amaury de Crayencour. En faisant le portrait de deux familles très différentes, cette fiction aborde de nombreux sujets tels que l’adoption, l’homoparentalité, le logement participatif et surtout l’amitié et la solidarité.

Deux familles, liées par une amitié avec un grand A, partagent tout : les dîners, les vacances, les emmerdes et même leur palier ! Alors, quand on leur demande de libérer leur appartement, ils vont tout faire pour continuer à habiter ensemble. Et si c’était la pire idée de leur vie ?

Deux familles unies par les liens de l’amitié

Les Binarelli

Les po’bos, plus pauvres que bourgeois. Julie (Olivia Côte) est une institutrice cool et détendue, son mari Antoine (Julien Boisselier) est un futur autoentrepreneur dans la restauration... il attend juste de trouver une idée pour se lancer... et ne lui parlez pas de wrap, ni de burger ! Ils ont 2 enfants : Simone, adolescente en 3e et Jean-Claude, passionné par l’accordéon. A la maison c’est la liberté, tous deux manquent d’autorité, heureusement Fleur, leur voisine, se charge de réprimander les enfants quand c’est nécessaire. Ils ne se voient pas vivre sans les Cappelin, être sur le même palier est impératif.

Les Cappelin

Les authentiques bobos parisiens. Fleur (Judith Siboni) est femme au foyer et donne régulièrement un coup de main au pressing de ses parents. Depuis 18 ans, elle est mariée à Dimitri (Amaury de Crayencour), médecin généraliste dans un cabinet flambant neuf. Ensemble, ils ont adopté Victoire il y a 14 ans, elle s’apprête à rentrer au lycée avec Simone, la fille des Binarelli qui est aussi sa meilleure amie. Tous les 3 forment une famille soudée mais ne se sentent vraiment au complet qu’aux côtés des Binarelli.

Des seconds rôles au premier plan

Catherine Jacob et Jean Benguigui incarnent Annie et Bernard, les parents de Fleur. Ils tiennent un pressing, très convoité par M. Huan, et repoussent leur départ à la retraire par crainte de se retrouver seuls chez eux. Comment le projet de leur fille, leur beau-fils et leurs amis va-t-il les impacter...?

Benjamin Bellecour, architecte en couple avec Mika (Cédric Moreau), il accompagne les 4 protagonistes dans leur projet fou ! Il connaît déjà bien la famille Cappelin puisqu’il s’est chargé de l’aménagement du cabinet médical de Dimitri.

Anne-Elisabeth Blateau passe du rôle d’Emma dans « Scènes de Ménages » à celui de Mélissa, Maire du village de Cougourdon, dans le Sud de la France, d’où est originaire « La Binette », alias Antoine (Julien Boisselier).

Tournage sur un chantier en construction

Comme les familles décident de créer leur propre lieu de vie, l’enjeu pour la production était de réussir à montrer l’évolution d’un chantier de A à Z.

La friche découverte par les protagonistes dans l’épisode 1 est un chantier arrêté qui réunit tous les critères de la production : son état peu avancé, la vue... Le tournage a été particulièrement difficile en raison des conditions climatiques, sous la pluie et la neige.

Ensuite, la production est partie à la recherche d’un immeuble fini, qui correspondait aux attentes : toit terrasse, bardage en bois etc. Entre ces deux étapes, le chantier a évolué grâce aux effets spéciaux.