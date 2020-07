“L'Art du Crime“ : le tournage de la saison 4 vient de débuter pour France 2

Nicolas Gob et Eléonore Bernheim viennent de débuter pour France 2 le tournage des deux premiers épisodes de la 4ème saison de la série “L'Art du Crime“.

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas ! Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans cette nouvelle saison de “L’Art du Crime”.

Episode 4x01 Vincent Van Gogh

Antoine et Florence doivent élucider le meurtre d’un historien, consultant sur une émission de télé présentée par Julien Quignard (Stéphane Bern) et consacrée à Van Gogh. L’affaire semble liée à une théorie plus que troublante : Van Gogh ne se serait pas suicidé, mais il aurait été assassiné.

Episode 4x02 Henri de Toulouse-Lautrec

Dans les coulisses du Moulin Rouge, un meurtre a été commis. Tout accuse Estelle Domani (Sara Mortensen), l’une des danseuses du cabaret qui, frappée d’amnésie, ne peut se défendre. Sa fascination dévorante pour le peintre Toulouse-Lautrec (Bruno Solo) joue contre elle.

Le tournage de ceux deux épisodes se déroulent du 21 juillet au 14 septembre en région parisienne.