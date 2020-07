“Meurtres à Toulouse” en tournage pour France 3 avec Camille Aguilar et Lionnel Astier

Camille Aguilar et Lionnel Astier ont débuté le 21 juillet dernier pour France 3 le tournage d'un nouveau volet de la série “Meurtres à...” qui se déroule à Toulouse.

La ville rose accueille depuis le 21 juillet et jusqu’au 13 août le tournage d’un nouvel opus de la série policière phare de France 3 “Meurtres à...”, réunissant les comédiens Camille Aguilar et Lionnel Astier.

Réalisé par Sylvie Ayme (« Cassandre », « Candice Renoir », « Le pont du diable » ...) et produit par Neyrac Films, cet épisode met en scène un duo atypique : un vieux commandant et une jeune capitaine unissant leurs talents pour résoudre le mystère du corps retrouvé au pied de la Basilique Saint-Sernin.

En suivant les traces de la chanson de Claude Nougaro « Toulouse », les meurtres se suivent jusqu’à faire ressurgir des secrets enfouis depuis des années.

Yvan Le Bolloc'h, Astrid Whettnall, Marc Citti et Annelise Hesme font également partie du casting.

“Meurtres à Toulouse” est actuellement tourné dans l’ensemble de la ville (Place St-Sernin, Place du Capitole, Quais de la Garonne, Médiathèque José Cabanis ...) et rassemble 180 figurants. L’équipe technique et artistique est composée à 95% de professionnels toulousains et de toute la Région Occitanie.