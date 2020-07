“Le silence de l'eau” : nouvelle série Italienne à découvrir sur France 3 dès le 9 août

L'Italie est à l'honneur sur France 3 pour ce début d'été. Après les épisodes inédits du “Commissaire Montalbano”, découvrez à partir du 9 août, une nouvelle série policière, “Le silence de l'eau”.

L'histoire en quelques lignes...

Une jeune fille de 16 ans disparaît soudainement le jour de la fête de Castel Marciano, petit village tranquille du bord de mer où tout le monde se connait. Le commissaire de police local entame les recherches, mais lorsque le corps de la jeune fille est retrouvé en mer, un commissaire de la police criminelle de Trieste est envoyé sur place pour mener l’enquête. Le travail des deux policiers fait surgir des secrets bien gardés qui se cachent derrière la respectabilité de façade des habitants du village…

Cette série se compose de 8 épisode de 50 minutes qui seront diffusés sur deux soirées à raison de 4 épisodes chaque dimanche.

Résumé des 4 premiers épisodes

Episode 1

C’est la fête à Castel Marciano, petite bourgade italienne tranquille des alentours de Trieste, mais Laura, la fille de la patronne du bar n’a pas ouvert son stand et semble avoir disparu. Le commissaire adjoint Andrea Baldini, connu et apprécié de tous les habitants, lance les premières recherches…

Episode 2

Andrea poursuit l’enquête sur le meurtre de la jeune Laura en compagnie de Luisa, commissaire adjoint de la Criminelle fraîchement envoyée de Trieste, pour diriger l’enquête dans la petite ville traumatisée. De nouveaux éléments d’enquête apparaissent et orientent leurs soupçons vers Max, le moniteur de plongée…

Episode 3

Après le choc, les proches de Laura entament leur travail de deuil. Max et Matteo sont dans la ligne de mire des enquêteurs et accumulent les faux-fuyants. Des secrets menacent d’être mis au jour, et la tension monte, au sein de la famille d’Andrea mais aussi entre Nico et Franco.

Episode 4

Andrea poursuit son enquête aux côtés de Luisa. Il découvre que son fils est impliqué directement ou indirectement dans la mort de Laura. Sa femme ne veut pas en entendre parler mais les résultats de l’autopsie ne lui laissent pas le choix…