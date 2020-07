Tatiana Silva évoque son rôle dans “Joséphine, ange gardien” à découvrir le 18 août sur TF1

Présentatrice de “90’enquêtes” sur TMC, des “Docs du week-end” sur TF1 et de la météo sur TF1 et LCI, Tatiana Silva tourne pour la première fois dans une série et se glisse dans la peau d’Ariane, une coach sportive d’adolescentes aux multiples secrets.

Comment s’est présentée cette opportunité ?

n m’a sollicitée pour participer au casting et j’ai passé un premier essai avec le réalisateur. Il semblait satisfait et moins d’une semaine après, on m’a proposé d’assurer le rôle. J’étais très contente. J’aimais l’idée de tourner dans une série phare de TF1. Interpréter un personnage secondaire m’évitait de ressentir trop de pression tout en me permettant de relever un nouveau défi. C’était une opportunité en or. J’ai vraiment adoré plonger dans la peau d’une comédienne.

Comment décririez-vous votre personnage ?

Ariane est une coach sportive qui suit quatre athlètes depuis plusieurs années. Elle est très impliquée dans leur parcours sportif sans toutefois être leur confidente. Elle a des affinités avec elles car c’est un travail de longue haleine mais son rôle consiste essentiellement à les amener à décrocher une bourse sportive pour rejoindre l’école de leur rêve.

Et vous-même, êtes-vous sportive ?

Par intermittence, quand je me rends compte que cela devient nécessaire ! Je fais plutôt du yoga, du pilates et parfois de la boxe, mais je n’ai pas la régularité des personnes très sportives. Je me définis davantage comme une personne saine de corps et d’esprit mais pas comme une accro au sport.

Comment avez-vous été accueillie par l’équipe ?

Je suis assez timide donc quand je ne connais pas et que je ne maîtrise pas mon sujet, je commence par observer avant d’agir. J’ai reçu un très bon accueil. L’équipe a l’habitude de travailler avec des gens qui n’ont pas forcément une grande expérience et a été très compréhensive. J’ai été un peu en amont sur le tournage pour faire connaissance avec Mimie Mathy. Elle s’est intéressée à mon envie de m’exercer à la comédie. Mais cela reste nouveau pour moi et je n’ai pas encore de certitude.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette première expérience de comédienne ?

Je savais que les scènes ne se tournaient pas dans l’ordre donc ce n’était pas une grande surprise mais la difficulté est que l’on peut passer une journée entière à attendre pour jouer une séquence qui demande un investissement émotionnel important. Pendant cette attente, on sent ramollir toute la tension. Il faut malgré tout savoir être prêt quand vient notre tour et c’est là tout l’art des comédiens. J’ai trouvé cet exercice à la fois intéressant et difficile. Plus que de la concentration, cela demande une vraie connexion avec ses partenaires. J’ai adoré le travail de préparation auprès d’une coach. C’est un exercice très introspectif. Très intéressée par tout ce qui touche au développement personnel et au travail sur soi, j’ai trouvé beaucoup de similitudes avec le jeu d’acteur. On peut se créer un univers et inventer toute une histoire qui permet de rentrer dans le personnage de manière plus forte. C’est ce que je trouve le plus intéressant et le plus fascinant.

Aimeriez-vous retenter l’expérience ?

Oui, j’aimerais bien mais je suis encore au niveau de la découverte. Je reste très prudente car je suis consciente que c’est un métier qui demande beaucoup d’investissement et de travail. On ne s’improvise pas comédien du jour au lendemain. J’aimerais être à nouveau invitée à jouer un rôle dans une série, comme par exemple Camping Paradis, qui accueille régulièrement des guests. Aujourd’hui, il y a énormément de séries de qualité à la télévision. C’est l’assurance d’évoluer avec de bons moyens et auprès d’une équipe talentueuse. Je pars du principe que je ne me pose pas trop de questions et si d’autres opportunités se présentent, je serai ravie. J’attends déjà de voir comment va être reçue ma participation à cet épisode.

Propos recueillis par Karelle Bourgueil, TF1

Cet épisode de “Joséphine, ange gardien” sera diffusé mardi 18 août à 21:05 sur TF1.