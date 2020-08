“Candice Renoir” de retour le 28 août sur France 2 : suite et fin de la saison 8

Vendredi 28 août à 21:05 sur France 2, retrouvez les aventures du commandant de police aux méthodes peu conventionnelles dans la suite et fin inédites de la saison 8 de “Candice Renoir”

Souvenirs, souvenirs… Cette nouvelle saison est celle de la mémoire, oubliée, enfouie, défaillante, mais toujours vive. Les secrets bien gardés, le syndrome post-traumatique, la valeur sentimentale des objets, la prescription, le passé qui nous rattrape seront autant de thèmes déclinés aussi bien dans les intrigues que dans la vie amoureuse de Candice.

A la sortie de son opération du cerveau, Antoine n’est plus tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Entre Candice et lui, les compteurs sont remis à zéro, retour à la case départ ! Comment Candice va-t-elle s’y prendre pour sauver leur amour ? Et jusqu'où ira-t-elle pour le protéger ?

La saison 8 s’adressera aussi à la mémoire du spectateur qui, à cette occasion, pourra revoir nos héros tout au début de leur histoire et constater que si les enfants de Candice ont bien grandi, ils font toujours tourner leur mère en bourrique.

Rappel des 4 premiers épisodes

Frappé d’une amnésie très partielle, Antoine a tout oublié de Candice, leurs enquêtes communes comme leur histoire d’amour. Pour Candice, c’est un choc qu’il lui faut apprendre à surmonter. Prête à tout pour raviver sa mémoire, elle l’aide à reprendre son poste de commissaire espérant que ses méthodes d’enquêtes si particulières lui provoquent un déclic.

Mais le retour d'un copain d’adolescence dans la vie d’Antoine perturbe ses plans et marque le début des ennuis. C’est alors qu’un nouveau venu dans le groupe, mal à l’aise avec la personnalité de sa patronne, envoie une lettre à son syndicat pour signaler ce qui lui paraît être une faute de Candice : aurait-elle placé délibérément une pièce à conviction lors d’une perquisition ?

Episode 5 : Tout vient à point à qui sait attendre

Le corps d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé dans une carrière, avec des traces de strangulation autour du cou. Mais ce qui intéresse Candice, ce sont ses blessures au visage et derrière la tête. Elle reconnaît dans cette forme caractéristique les crampons d’une chaussure de foot. Vu le nombre de fois que cette même constellation a crotté sa maison, elle ne l’a pas oubliée !

L’enquête plonge l’équipe au cœur des destins tragiques de jeunes migrants isolés, et aussi parfois de ceux qui les aident. Rivalité, trafics mensonges pour survivre, ou mauvaises rencontres surgies du passé ? En privé, Candice qui a bien oeuvré pour oublier Antoine, ne sait plus quoi faire du charmant pompier dont elle s’est rapprochée…