“La stagiaire” : la 5ème saison arrive sur France 3 le 25 août avec Michèle Bernier

Constance Meyer (Michèle Bernier) retrouve les couloirs du palais de justice de Marseille pour une cinquième saison - et de nouvelles enquêtes aux côtés du juge Boris Delcourt (Antoine Hamel), le tout accompagné de nombreux guests.

La saison 5 en quelques lignes...

Le calme semble être revenu chez les Meyer : tout va pour le mieux entre Constance et Bart, Alice s'épanouit en travaillant sur un bateau de croisière, et Antoine est un futur avocat prometteur. Mais c’est sans compter sur l’arrivée soudaine de Chantal, l’attachante mais envahissante mère de Barth, qui a décidé d’interrompre son tour du monde pour rendre visite à son fils et sa belle-fille. Chantal ne semble pas vouloir repartir de sitôt : a-t-elle une idée derrière la tête ?

De son côté, Boris vit pleinement son histoire d’amour avec Solène qui se projette déjà dans une vie à deux, et même à trois : elle tient absolument à présenter Raphaël, son fils de 8 ans, à son amoureux de juge. Mais n’est-ce pas un peu tôt pour Boris ?

Constance et Boris vont une fois de plus devoir composer avec leurs vies compliquées et les nouvelles juridictions qui les attendent dans cette saison. Constance devra en plus gérer le procureur Quiring qui agit de manière étrange et semble avoir quelque chose à cacher….

Parmi les Guests de la saison 5...

Vous retrouverez au fil des épisodes : Arthur Mazet, Rebecca Hampton, Jean-François Malet, Cyril Garnier, Aurélie Vaneck, Renaud Leymans.

Cette 5ème saison, qui débutera mardi 25 août à 21:05 sur France 3, se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque mardi soir.