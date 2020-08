La série “Grand Hôtel” arrive sur TF1 le 3 septembre avec Carole Bouquet

Jeudi 3 septembre, TF1 débutera la diffusion de “Grand Hôtel”, une nouvelle série en 8 épisodes avec Carole Bouquet.

L'histoire en quelques lignes...

Anthony Costa, 25 ans, se fait embaucher comme serveur au Grand Hôtel, palace historique de la Côte d’Azur pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, femme de chambre ayant mystérieusement disparu il y a quelques mois. Il n'imaginait pas alors tomber amoureux de l’héritière de la famille Vasseur, sur le point de se marier avec le directeur de l’hôtel…Mais sous ce luxe se cachent de nombreux secrets enfouis depuis longtemps, prêts à refaire surface...

Grand Hôtel nous invite à suivre les histoires tumultueuses de plusieurs familles dont les destins sont étroitement liés. Derrière le faste et le luxe d’un établissement renommé, mystères, secrets et mensonges sont légion.

Parmi les personnages, Carole Bouquet qui joue le rôle d'Agnès Vasseur.

Agnès Vasseur règne depuis toujours sur le Grand Hôtel comme sur son clan, composé de ses trois enfants : Margaux, Sophie et Xavier. Femme de pouvoir, élégante et sophistiquée, elle est aussi crainte que désirée par les hommes. Rien de ce qui se passe au sein de son établissement ne lui échappe. Souvent autoritaire, parfois glaciale avec son personnel, elle peine à montrer le moindre signe d’affection, y compris envers ses enfants. Son cran à toute épreuve fait d’elle une femme intimidante, difficile à affronter, qui n’a de cesse de jouer aux échecs avec son entourage... En nommant Sam, son futur gendre, directeur du Grand Hôtel, elle garde ainsi la main sur le palace qu’elle dirigeait autrefois avec son époux, Gabriel, décédé cinq ans plus tôt. Désormais tournée vers l’avenir, elle a décidé de vendre l’établissement à Paul Andrieux, un «vieil ami de la famille», qui a toujours été fou d’elle…

Deux épisodes de Grand Hôtel seront diffusés chaque jeudi soir sur TF1 à partir du 3 septembre.

Avec : Carole Bouquet (Agnès Vasseur), Solène Hébert (Margaux Vasseur), Victor Meutelet (Anthony Costa), Virgile Bramly (Sam), Alain-Fabien Delon (Xavier Vasseur), Marie Kremer (Sophie Vasseur), Gwendoline Hamon (Françoise Marchand), Maxence Danet-Fauvel (Will Marchand), Flore Bonaventura (Hélène), Héloïse Martin (Stella), Matthias Van Khache (Alfred de Mariese) avec la participation de Hippolyte Girardot (Paul Andrieux) et Bruno Solo (Benjamin Marchand) et la participation d'Anny Duperey.