“La Casa De Papel” : Netflix annonce que le chapitre 5 sera le dernier de la série

Netflix a annoncé le tournage du 5ème et dernier chapitre de “La Casa De Papel”, qui marquera l'issue finale du casse. Il est créé par Alex Pina et produit par Vancouver Media pour Netflix.

La cinquième saison, dont la production a commencé le 3 août 2020, comportera 10 épisodes.

Le créateur et producteur exécutif Alex Pina déclare : « Nous avons passé près d'un an à réfléchir à la manière dont nous allions dissoudre le gang. Comment nous allions pousser le Professeur dans les cordes. Comment nous allions fourrer les personnages dans des situations impossibles. Le résultat est cette cinquième saison de "La Casa de Papel". La guerre atteint son paroxysme d'intensité et de sauvagerie, mais c'est également la saison la plus épique et excitante. »

La série est interprétée par Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Luis Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspectrice Sierra) et José Manuel Poga (Gandía) et de nombreux autres.

Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense8) et Patrick Criado (nommé aux Goyas pour La gran familia española, Permis de vivre) sont confirmés comme nouveaux venus au sein de la distribution.

Jesús Colmenar assumera les fonctions de producteur exécutif et Alex Pina celles de producteur exécutif et de showrunner. Cristina López Ferraz retrouve sa double casquette de directrice de la production et de productrice exécutive. Javier Gómez Santander (scénariste en chef), Miguel Amodeo (directeur de la photographie) et Esther Martínez-Lobato sont également coproducteurs de la série.

La cinquième saison de “La Casa De Papel” sera réalisée par Jesús Colmenar, Koldo Serra et Álex Rodrigo.