“Un homme d’honneur” en tournage pour TF1 avec Kad Merad & Gérard Depardieu

Rendez-vous bientôt sur TF1 devant “Un homme d’honneur”, une nouvelle série dont le tournage a débuté le 29 juin dernier en Île de France avec Kad Merad.

L'histoire en quelques lignes...

Dans Un homme d’honneur, l’adaptation de la série israélienne Kvodo, vous pourrez suivre l’histoire d’un juge, Richard Altman, dont la vie bascule lorsque son fils commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Alors que le juge incite son fils à se dénoncer, il se rend compte que le père de la victime n’est autre que Bruno Riva, un dangereux mafieux. Prêt à tout pour sauver son fils, Richard Altman entame une réelle descente aux enfers…

Un casting 5 étoiles

Ce nouveau thriller, réalisé par Julius Berg, est porté par deux acteurs que l’on ne présente plus : Kad Merad, aperçu récemment dans La Part du Soupçon sur TF1, et Gérard Depardieu, plus rare à la télévision. Le premier incarne le juge, le second campe le mafieux.

A leurs côtés, Aure Atika (Les Bracelets rouges) joue la femme du gangster et Zabou Breitman (Les hirondelles de Kaboul) se glisse dans la peau d’une capitaine de Police. Le reste du casting est composé de Rod Paradot (Jamais sans toi, Louna), Manon Azem (Section de recherches), Eye Haïdara (Le sens de la fête), Nicolas Duvauchelle (Braquo) ou encore Hélène Vincent (La vie est un long fleuve tranquille).

Un homme d’honneur, dont le tournage a débuté le 29 juin dernier et se terminera le 5 octobre prochain, se déclinera en six épisodes de 52 minutes.

Source : Véronique Metrot, TF1.