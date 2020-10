“Germinal” : une série de 6 épisodes adaptée de l'oeuvre d'Emile Zola en tournage pour France 2

France Télévisions continue d'affirmer son soutien à la création et annonce le tournage de la nouvelle coproduction internationale “Germinal”, avec son partenaire européen la RAI et la nouvelle plateforme SALTO.

Un nouveau projet ambitieux et innovant au rayonnement international. Le pari d'une adaptation moderne et audacieuse de l'oeuvre monumentale d'Emile Zola, avec aux commandes de jeunes talents : Julien Lilti à l'écriture et David Hourrègue à la réalisation. Cette nouvelle série réunit également un casting européen d'exception.

Le tournage a débuté le 5 octobre 2020 et de déroulera jusqu'au 5 février 2021 dans la région de Lille et de Valenciennes.

L'histoire en quelques lignes...

Etienne Lantier est enrôlé aux mines de Montsou. Il rencontre les Maheu et tombe amoureux de leur fille Catherine. Celle-ci est courtisée par Chaval, un ouvrier brutal. Quand la Compagnie des Mines baisse les salaires, Etienne, déjà révolté par cette misère, s’insurge. Rêvant de justice, il pousse à la grève. Les semaines s’écoulent, les grévistes affamés luttent, mais victimes d'une répression violente, se résignent à travailler.

Distribution

Louis PERES (Etienne Lantier), Thierry GODARD (Maheu), Alix POISSON (La Maheude), Guillaume DE TONQUEDEC (Philippe Hennebeau), Natacha LINDINGER (Mme Hennebeau), Sami BOUAJILA (Victor Deneulin), Stefano CASSETTI (Souvarine), Valeria CAVALLI (Mme Grégoire), Jonas BLOQUET (Antoine Chaval), Rose-Marie PERREAU LT (Catherine Maheu), Steve DRIESEN (Charles Bressan), Aliocha SCHNEIDER (Paul Négrel), Marilou AUSSILLOUX (Cécile Grégoire), Steve TIENTCHEU (Rasseneur).