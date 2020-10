“Manifest” : la saison 2 arrive sur TF1 le mardi soir à partir du 10 novembre

Mardi 10 novembre, TF1 débutera la diffusion de la 2ème saison inédite de la série “Manifest” avec Melissa Roxburgh et Josh Dallas.

L'histoire en quelques lignes...

Quand le vol 828 atterrit sans encombre après avoir été fortement perturbé par des turbulences, passagers et équipage sont soulagés. Mais pendant les quelques heures qu'a duré le voyage, cinq années se sont écoulées au sol, et leur entourage a depuis longtemps perdu espoir et fait son deuil.

Or, voilà que par miracle une deuxième chance s'offre à tous.

Alors qu'ils assimilent peu à peu cette nouvelle réalité, ils se retrouvent confrontés à un mystère encore plus étrange et certains comprennent bientôt que leur destin dépasse peut-être tout ce qu'ils auraient pu imaginer...

Épisode 02x01 "Attachez vos ceintures"

La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au niveau du ventre. Avant d’être transportée à l’hôpital, elle demande à Ezekiel de s’enfuir. Dans un état second, elle ressent un appel intérieur : elle est à nouveau dans l’avion mais cette fois, il chute et Caleb, assis à côté d'elle, lui demande de sauver les passagers.

Deux mois plus tard. Ben essaie de retrouver le maximum de passagers du vol 828 afin de déterminer s’ils savent quelque chose au sujet de la date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024.

Episode 02x02 "Un autre revenant"

Vance est vivant. Il se fait seulement discret pour pouvoir arrêter ceux qui ont tenté de l’éliminer. Il a repéré un important mouvement de fonds destiné à financer une enquête secrète sur le vol 828. Grace ressent un appel via le bébé qu’elle attend. Les appels sont donc transmissibles génétiquement.

Cela prouve que l’enfant est bien de Ben.

Episode 02x03 "Le piège de Saanvi"

Retour au moment de l’embarquement du vol 828. Saanvi attend son petit ami, Alex, qui lui fait faux bond. Maxine prend la parole à L'église des revenants, devant les fidèles. Cela inspire Olive, qui finit elle aussi par prendre la parole devant la communauté. Michaela demande à une amie avocate, Teresa, de défendre Ezekiel pour le faire sortir de prison.

Il n'est plus en cellule, mais interné dans un hôpital psychiatrique...

Cette seconde saison de compose de 13 épisodes de 42 minutes. “Manifest” reviendra pour une 3ème saison en 2021 sur la chaine américaine NBC.