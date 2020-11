“Manifest” : la saison 1 en replay intégral sur MyTF1 avant la diffusion de la saison 2

Avant de retrouver la saison 2 inédite diffusée à partir du 10 novembre, TF1 vous propose de (re)découvrir la première saison de la série “Manifest” sur MYTF1.

Produite par Jeff Rake, Robert Zemeckis et Jack Rapke, “Manifest” commence lorsqu'un avion commercial disparaît sans explication au cours d'un vol transocéanique, puis réapparaît curieusement cinq ans plus tard, alors qu'on le croyait définitivement perdu en mer.

Pour les passagers à bord, le temps ne s'est pas écoulé, mais pour leurs familles, des années ont passé depuis l'accident et elles ont dû apprendre à vivre sans leurs proches disparus.

La série est centrée sur la famille Stone, plus que jamais divisée. À bord de l'avion se trouvent Michaela, une policière rongée par la culpabilité qui s'interroge sur ses fiançailles, son frère Ben, un père sous pression qui tente en vain de tout contrôler, et Cal, le fils de Ben, qui à seulement dix ans, est atteint d'une maladie en phase terminale et n'a plus que quelques mois à vivre. Lorsqu'ils atterrissent cinq ans plus tard (mais seulement cinq heures plus tard pour les passagers), ils retrouvent Jared Vasquez, l'ancien fiancé de Michaela, à présent détective et marié, Grace Stone, la femme de Ben, qui tente de célébrer le retour miraculeux de sa famille, et Olive, la sœur jumelle de Cal, avec laquelle il reste étroitement lié malgré les cinq ans qui les séparent désormais.

Tandis que l'histoire se déroule à travers le prisme de cette famille, des autres passagers et du personnel navigant qui tentent de retrouver une vie normale, le gouvernement continue d'enquêter sur les causes de l'accident. Mais le mystère qui entoure les passagers reste entier : que leur est-il arrivé ? Et pourquoi ?